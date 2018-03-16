Başkan Tokur'dan Yıpranma Payı Açıklaması

Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı İrfan Tokur, sağlık personellerine yönelik yıpranma payıyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Sağlık çalışanlarına yönelik yıpranma payı müjdelerinin havada kaldığını sağlık çalışanlarının hayal kırıklığı içerisinde olduğunu vurgulayan Başkan İrfan Tokur, " 14 Mart Tıp Bayramını geride bıraktık. Günlerdir 'Müjde: 14 Mart'ta yıpranma payı geliyor' diyerek yaygara koparan sözde yetkili sendikasının bu sene de sözlerinin yalan olduğu ortaya çıktı. 5 senedir hep aynı müjdeyi verip, hayırlı olsun mesajları atan bu zihniyetin sağlık çalışanlarını yine kandırdığını cümle alem bir kez daha gördü. Kendileri inandı mı bilmiyoruz ama yalanları 14 Mart'ın yatsı namazından hemen sonra ortaya döküldü" dedi. Sağlık çalışanlarının sürekli yıpranma müjdesi veren sendikaya gerekli cevabı vermeleri gerektiğinin altını çizen Başkan Tokur, "5 yıldır yıpranma payı müjdesi verip,14 Mart'ı zehir eden, toplu sözleşmede attığı imza ile çalışanın ekonomisini yok eden bu malum-sen'e daha ne kadar katlanacaksınız. 244 Bin sağlık çalışanı bunlara üye olarak kalmaya devam ettiği takdirde sorunlar artarak devam edecektir. Zalimin zulmüne katlanılır ise zulüm daha artacaktır. 244 bin sağlık çalışanı arkadaşımız bunlara üye olarak kaldıkları sürece diğer 500 bin çalışanın da vebalini almaktadırlar. Onlara çağrımız bu müjde-sen'e gereken, hak ettiği dersi vermeleridir. Gerçek ve doğru sendikacılığın tek adresi olan, hak için mücadele verilen yeri tercih edin" cümlelerini kullandı. - ADIYAMAN