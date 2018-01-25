Başkan Tokur'dan Türk Tabipler Birliğine Tepki

Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Necdet İrfan Tokur, Türk Tabipler Birliğinin "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" başlıklı açıklamasına sert tepki gösterdi.

Başkan Tokur, "Bizi yine şaşırtmadınız. Bölücülerin hapishane şartlarının iyileştirilmesi, ana dilde eğitim talebi, Kobani günü, Cizre'de teröristlere sahip çıkma telaşı, Ermeni Tehcirinde Türk milletini karalama çalışmaları derken Zeytindalı harekatı ile ilgili de yine zırvalamış Türk milletinin, devletinin ve ordusunun karşısında yer almışsınız" dedi. Tüm Türkiye'nin askerinin yanında yer alması ve dua etmesi Türk Tabipler Birliğini epeyce rahatsız ettiğini vurgulayan Başkan Tokur, "Vatan ve millet düşmanlığı yine önce tüm vücudunuzu kaplayıp cerahat gibi dışarıya saçılmış. Mesele Türk milletine ve Türk devletine düşmanlık olunca omuz vererek nasıl destek oluruz diye bayağı düşünmüşsünüz. Savaşa karşıyız kılıfı altında terör destekçiliği yapmayı uygun bulmuşsunuz. Teröristler katliam yaparken sus pus olup, bir şehit için bile gözyaşı dökmediğinizi de gayet iyi biliyoruz. Bunların hepsi size yakışan işlerdir. Doktorlarımıza hizmet, onların sorunlarına çare üretmek yerine, bölücü odakların yan kuruluşu gibi hareket eden bu TTB neresinden tutulsa elde kalmayacak bir hal almıştır. TTB bu haliyle asla iflah olmayacaktır. Türk doktorunu asla temsil etmediğine inandığımız bu birliğin ismine uygun bir yapıya dönüşmesinde doktorlarımıza önemli görev düşmektedir. Doktorlar için mücadele veren ve Türk milletinin ve devletinin birliğini ve bütünlüğünün daima ön planda tutan ismine yakışan gerçek anlamda bir Türk Tabipler Birliğinin olmasının doktorlarımızın büyük bir özlemi olduğuna inanıyor, TTB üyesi olan ve üye olmak zorunda bırakılan tüm hekimleri, durum hakkında taraf olmaya ve tepki koymaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN