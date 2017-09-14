Başkan Toksoy'dan Sarıkamış Orman Yangını Açıklaması

Sarıkamış'ta, 5 gündür devam eden orman yangınıyla ilgili Belediye Başkanı Göksal Toksoy, açıklamalarda bulundu.



Başkan Göksal Toksoy, Sarıkamış Belediyesi olarak orman yangının söndürülmesi bütün imkanları seferber ettiklerini belirtti.



Başkan Toksoy, orman yangınının ilk çıkış anından itibaren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın, konuyu yakından takip ettiğini ve sürekli kendilerinden bilgi aldığını söyledi.



Başkan Göksal Toksoy, "Orman yangını belediyemizin yakın takibi altında olup, çevrede bulunan dozer, greyder, kepçe gibi bütün iş makinaları ve arazözler anında olay yerine sevk edilerek devletin ve Sarıkamış Belediyemizin ayrıca İl ve ilçe Belediyelerimizin bütün imkanları seferber edilmiştir" dedi.



Orman yangının müdahalesinin ne şekilde olacağına orman yangını uzman ekipleri karar vermiştir diyen Başkan Toksoy, "Herkesin ağzında dolaşan neden havadan müdahale olmadı? Sorusunun yanıtına uzmanlardan aldığımız yanıtlar, Sarıkamış orman yangının dip yangını olduğu, tepe yangını olmadığı havdan müdahalenin fayda getirmeyeceği ve kontrol altına alınmasını zorlayacağı yönünde olduğundan, kurumların iş makinaların müdahalesi, Özel idare, Karayolları, DSİ, Belediyemizin, İl ve İlçe Belediyelerimizin müdahalesi, Tugay Komutanlığımızın, Üniversitemizin, Şeker Fabrikamızın Desteği ve Sarıkamış'ın duyarlı halkının müdahalesi sayesinde tamamen kontrol altına alınmıştır" diye konuştu.



Başkan Toksoy, "Fakat bu yangının hemen sonrasında Karakurt bölgesi ve Şehitemin bölgesinde yeni yangınlar çıkmış Karakurt bölgesi kontrol altına alınmış, Şehitemin de müdahale devam etmektedir. Yangınlar da havanın kurak gitmesinin etkisi büyüktür.



Elbetteki yanan ormanlarla hepimizin içi yanıyor ama burada Bakanımız, milletvekilimiz, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, devletin bütün organları, Sarıkamış Belediyesi ve Sarıkamış halkı üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Birilerini suçlamak tamamen bilgisizlikten kaynaklıdır, yada kasti vicdansızlık örneğidir" şeklinde konuştu. - KARS