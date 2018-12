Başkan Tok: "Vatandaşımızın Derdi Bizim Derdimizdir"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Her fırsatta vatandaşımızla bir araya gelerek dertlerini kendi derdimiz olarak bildik" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Demir ile Derebahçe Mahallesi sakinleriyle buluştu. 5 yıla yakın bir süredir her anını vatandaşa hizmet için çalışarak geçirdiklerini ifade eden Başkan Tok, "Gönül belediyeciliği ile İlkadım'da dev projeleri hayata geçirirken bir yandan da hizmet ve projelerimizi ilçemiz sınırları içerisinde eşit dağıtarak hizmetin ulaşmadığı hiçbir nokta bırakmamayı hedefledik. Her fırsatta vatandaşımızla bir araya gelerek dertlerini kendi derdimiz olarak bildik. İşte bu kardeşlik bağları dev yatırım ve projelerin temelini oluşturdu" diye konuştu.

"Derebahçe örnek projelere ev sahipliği yapıyor"

Derebahçe Mahallesi'ne yapılan yatırımlardan bazılarını da anlatan Başkan Tok, "Doğru bir planlama doğrultusunda Derebahçe Mahallemizde Derebahçe Sosyal Tesislerimizi hizmete açtık. Samsun'un en büyük ve güzel salonlarından olan düğün ve toplantı salonuna sahip olan tesisimizde spor salonu, sinema salonu, çocuk oyun alanı, dinlenme alanları, derslikler ve mescit gibi birçok hizmet alanına sahip dev bir tesisi vatandaşımızın hizmetine sunduk. İnşası daha tamamlanmadan vatandaşımızın büyük bir ilgi gösterdiği Koşu Yolu ve Hayat Parkuru projemizi hayata geçiriyoruz. 20 dönümlük bir alanda 7'den 70'e herkese hitap eden spor ve sosyal hayata açılan bir pencere olacak. Bunun yanı sıra halı sahalar, çocuk parkları ve yaptığımız yatırımlarla Derebahçe Mahallemizi göç alan bir mahalle konumuna taşıdık. Vatandaşımız ile de kurduğumuz güçlü bağ ile İlkadım'ı birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Biz hep samimi olduk"

Başkan Tok'un ardından söz alan AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman da kendilerinin millete hizmeti görev olarak bildiklerini belirterek, "Gönül belediyeciliği deyince milletimiz AK Parti diyor. Milletimizle aramızda çok kuvvetli gönül bağı var. Çünkü biz hep samimi olduk, hizmette sınır tanımadık" ifadelerini kullandı.

"Her alanda şeffaf bir belediye olacak"

2019 seçimleri sonrası belediye başkanının kendisi değil milletin olacağını kaydeden AK Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Demir, "Seçim sonrası Allah izin verir de başkan seçilirsem gönül rahatlığıyla söylüyorum, başkan siz(millet) olacaksınız. Bunu size yaşatacağım. Her türlü talebiniz kayda alınacak, değerlendirilecek ve 1 hafta içerisinde geri dönüş sağlanacak. Kuracağımız bir yazılım sistemi ile bunu sağlayacağız. Ayrıca belediyemizin kaynaklarını tekrar en ince ayrıntısına kadar tekrar gözden geçirerek vatandaşımızın hakkını, hukukunu en iyi şekilde koruyacağız. Kaliteli, israfa gitmeden ve yerli yerinde harcayacağımız her bir kuruşun hesabını size vereceğiz. Bunu takip edebilmeniz için de belediyemizin internet sitesi bu bilgilerin paylaşıldığı bir sayfa olacak. Böylece her alanda şeffaf bir belediye olacağız" açıklamasında bulundu.

Ziyarete ayrıca, AK Parti İlkadım İlçe Başkan Vekili Serkan Akyüz, AK Parti Derebahçe Mahallesi Başkanı Sinan Güntürk ve teşkilat üyeleri katıldı. - SAMSUN