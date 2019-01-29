Başkan Tok'u Duygulandıran Fotoğraf

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, ev ziyaretlerini sürdürürken daha önceki yıllarda çekilen bir fotoğraf ile duygusal anlar yaşadı.

Ev ziyaretlerini sürdüren İlkadım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Misafir olduğumuz her evde Cumhur İttifakı'nın birleştirici gücü ile kardeşlik bağlarımızı sağlamlaştırıyoruz" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ev ziyaretleri ile İlkadımlılarla buluşmaya devam ediyor. AK Parti İlkadım İlçe Başkan Yardımcısı Serkan Akyüz, AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen ve AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman'ın eşlik ettiği ziyaretler samimi bir sohbet ortamında gerçekleşti. Konuk olduğu evlerde daha önce gerçekleştirdiği ziyaretleri hatırlayarak her ev de ayrı bir anı olduğunu vurgulayan Başkan Tok, "Hemşehrilerimiz evlerine daha önceden konuk olmuşuz ve birlikte hatıralar biriktirmişiz. Bu da her zaman iç içe olduğumuzun bir kanıtı" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızla güzel anılar biriktiriyoruz"

Güntürk, Özan ve Meydan ailelerini evlerinde ziyaret eden Başkan Erdoğan Tok, Meydan ailesi tarafından daha önce gerçekleştirilen bir ziyarette çekilen fotoğrafların gösterilmesiyle duygusal anlar yaşadı. Tok, "Yıllar önce yine bir ziyaretimizde Meydan ailesinin kıymetli kızı Ecrin küçük bir bebekken kulağına ezan okuyarak uzun ömürler dileklerimizi iletmişiz. Ecrin evladımızın anne ve babası o güne ait fotoğrafları hala saklıyorlar ve şu an görünce İlkadımlı kardeşlerimizle sıcak anılar biriktirmiş olmaktan sonsuz bir mutluluk duydum. Gönüllere dokunmak için çıktığımız bu yolda el ele omuz omuza büyük bir aile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Gönül belediyeciliği ile gönüllere dokunuyoruz"

Yaptıkları dev projeler ve hizmetlerin odağında her zaman insan olduğunu vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Bu akşam burada büyük bir ailenin fertleri olarak bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sizlerin sıcaklığı ve teveccühü bu duyguyu en iyi şekilde yaşatıyor. Bizler de aynı samimi duygularla göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sizlerle kurduğumuz gönül bağımızı tüm hizmetlerin üstünde tuttuk. Aradan geçen 5 yıla yakın bir sürede Belediye Yeni Hizmet Binası, Camii ve Küliye, Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezi, Derebahçe Sosyal Tesisleri, İlkadım Gençlik Merkezi ve daha birçok eseri ilçemize kazandırdık. Ancak bu hizmetlerin içini dolduracak en önemli olgunun kardeşlik ve aile ortamında refah içerisinde yaşayan hemşehrilerimiz olduğunu hiçbir zaman unutmadık. Bu nedenle bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gönül belediyeciliği ile gönüllere dokunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA