Başkan Tok'tan Yardım Eli

Samsun'da 5 kişilik bir ailenin yaşadığı harabe ev, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un talimatıyla yenilenerek aileye teslim edildi.

Kısa bir süre önce Derebahçe Mahallesi'ndeki çalışmaları incelemek ve vatandaşların taleplerini dinlemek için mahalle ziyaretinde bulunduğu sırada tesadüfen gördüğü eve giren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, evin durumunun oldukça kötü olması nedeniyle, belediye birimlerini hemen harekete geçirmişti. 5 kişilik Çakır ailesinin yaşadığı kırık dökük evi gören başkan Tok, Fen İşleri Müdürlüğüne evin yenilenmesi için talimat verdi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle oldukça kötü ve sağlıksız bir durumda olan ev, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kısa bir sürede yeni haline kavuşturuldu. Aralarında zihinsel engelli vatandaşın da bulunduğu toplam 5 kişinin kaldığı ev aileye yeniden teslim edildi. 70 Yaşındaki Recep Çakır ve 67 yaşındaki Pakize Çakır uzun yıllardır zor şartlarda yaşadıkları, bakımsız ve eski evlerinin yenilenmesinden duydukları mutluluğu paylaşarak teşekkür etmek için İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'u makamında ziyaret eden aile, "Uzun zamandır evimiz bakımsızlıktan dolayı yaşanamaz durumdaydı. Başkanımız Erdoğan evladımız bizim derdimize derman oldu. Çocuklar gibi mutlu olduk. Allah hem ondan hem de belediye çalışanlarımızdan razı olsun" dedi.

"Hayır duaları bize güç veriyor"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ise, "Vatandaşlarımızın özellikle de büyüklerimizin mutlulukları bizlere ödül olurken hayır dualarını almak en büyük güç kaynağımız oluyor. Pakize teyzemizin mücadele ettiği şartları görünce kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Derebahçe Mahalle Muhtarımız Sabiha Demirci'nin de yakından ilgilendiği süreçte ailemizi kısa sürede yenilenmiş bir eve kavuşturduk. Hem insan olarak hem de belediye başkanı olarak benim önceliğim hemşehrilerimin mutluluklarını sağlayacak imkanlar ve hizmetler sunmaktır. Bu bilinçle yaptığımız her projede başarıya ulaşmamızda kaçınılmaz oluyor. Artık temiz ve yeni bir evde rahatlıkla yaşayacak Pakize teyzemiz ve Recep amcamıza çocuklarıyla beraber huzurlu bir hayat diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN