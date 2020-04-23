Başkan Tok: "On bir ayın sultanı mübarek olsun"
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Milliyetçi Hareket Partisi, Kayseri, Güncel, Haber

Başkan Tok: "On bir ayın sultanı mübarek olsun"

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Ramazan ayı sebebiyle bir mesaj yayınladı.

23.04.2020 13:37 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:37
Başkan Tok:

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Ramazan ayı sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Ramazan ayında yardımlaşma ve paylaşmanın arttığını dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bütün Müslümanların heyecanla beklediği bereket, rahmet ve mağfiret ayı, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif'e erişmenin mutluluk ve coşkusunu yaşamaktayız. Yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini barındıran Ramazan ayı yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in yeryüzüne indiği kutsiyetlerle dolu bir aydır. Bu güzel ayda dargınlıkları unutmak, barış içinde yaşamak, kardeşlik duygularımızı pekiştirmek hepimizin ortak hedefi ve arzusu olmalıdır. Ramazan ayında biraz daha yoğun olarak düşkün ve muhtaçlara yardım elimizi uzatmalı çocuk ve yaşlıların gönüllerini almalıyız. Tuttuğumuz oruçlarımızda bizlere sabırlı olmayı öğreten Ramazan ayı aynı zamanda hoşgörüyü, dayanışmayı ve kardeşlik duygularını da tüm insanlığa hatırlatır ve yaşanmasını sağlar. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu ayda başta Kayserili hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam Aleminin Ramazan-ı Şerifini en içten duygularımla kutluyor bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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