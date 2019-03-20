Başkan Tok: "Karadeniz'e Silahla Giremeyen Pkk, Belediyelere Kravatlı Girmenin Hesaplarını Yapıyor"

SAMSUN (İHA) – Halk buluşmasında konuşan İlkadım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Erdoğan Tok, 31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Karadeniz'e silahla giremeyen PKK, belediyelere kravatlı girmenin hesaplarını yapıyor" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok, Kalkancı, Karasamsun ve Baruthane Mahalleleri sakinleriyle Kalkancı'da bir araya geldi .Oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşen halk buluşmasında konuşan Erdoğan Tok, Millet İttifakı ve adaylarını eleştirerek, önemli açıklamalarda bulundu.

"Biz omurgalıyız, aday olamayınca başka kapıya gitmedik"

Aday olamayınca başka parti ve ittifaklardan aday olan başkan adaylarını eleştiren Erdoğan Tok, "2009 yılında aday olamadık. O zaman AK Parti bizi aday göstermedi, başka bir arkadaşımızı aday gösterdi ama biz adam gibi bir duruş sergiledik. Bu parti bizi aday yaptığı zaman iyi de aday yapmadığı zaman kötü mü dedik. Davamızın yanından hiçbir zaman kıpırdamadık. Çünkü biz dava adamıyız ve omurgalıyız. Başkaları gibi dün Cumhur İttifakı'ndan bahsedip, aday olamayınca hemen başka kapıya gidenlerden değiliz. Partisini satanlardan da değiliz, hiçbir zaman da olmadık. Duruşumuzdan taviz vermedik. 4,5 sene mecliste müşavirlik görevi yürüttük. 2014 yılında AK Parti o duruşumuzun karşısında bizi aday gösterdi ve 5 yılda da inanılmaz güzel hizmetlere imzalar attık. Bugün de MHP ve AK Parti'nin ortak adayı olarak karşınızdayım. 10 günlük bir süremiz kaldı. Sahada koşturuyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" diye konuştu.

"Karadeniz'e silahla giremeyen PKK, belediyelere kravatlı girmenin hesaplarını yapıyor"

HDP'nin Millet İttifakı'na destek verdiğini iddia eden Başkan Erdoğan Tok, "Bir bakın! Biz Cumhur İttifakı'nın adayıyız. Biz MHP-Devlet Bahçeli ve AK Parti-Recep Tayyip Erdoğan ile kol kolayız. Devlet, millet, bayrak ve ezan deyince bir araya gelen bir grubuz. Bir de Millet İttifakı'na bakın. Kimler var orada? 'Ben buradayım da aslında onlarla bir bağlantım yok' diyorlar. Mesajları kim gönderiyor? Pervin Buldan, 'Ey Samsun'un asi kadınları bize sahip çıkın' diyor. Samsun'da HDP'nin adayı var mı? Kime destek istiyor. İlkadım ve Canik'te İYİ Parti'ye, Atakum'da da CHP'ye destek istiyor. HDP'li Sezai Temelli, 'İstanbul'da kazanırsanız, bizim sayemizde kazanacaksınız. Ona göre' diyor. Anlaşmaların imzalarını şimdiden attırıyorlar. Karadeniz'e silahla giremeyen PKK, belediyelere kravatlı girmenin hesaplarını yapıyor. Onun için bana arkadaşınızı söyleyin, size kim olduğunu söyleyeyim" şeklinde konuştu.

"Proje açıklamak yerine iftira atıyor"

İYİ Parti'nin İlkadım Adayı Necattin Demirtaş'ı da eleştiren Başkan Tok, "Duyuyorum sahada sadece çamur siyaseti yapıyorlar. İftira atmaktan başka bir şeyleri yok. Bir proje açıkladıkları yok. Allah'ınızı severseniz, 2009-2014 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Necattin Demirtaş Samsun'da, İlkadım'da ne yapmış? Dağıttığı broşürlerdeki projeleri bir inceleyin. Askıda Ekmek, Çorbada Ekmek, Balık Arası Ekmek… Ne var bir tane söyleyin. Biz yaptığımız projelerin fazlalığından yarısını bile anlatamıyoruz. Söylemeye fırsat bulamayıp da yaptığımız bir sürü iş var. Biz iş yaparız. Belediyecilik bizim işimiz. Cumhur İttifakı'yla AK Parti'nin işidir. Gönül belediyeciliği bizim işimiz. Biz her daim insanımızın yanında olduk. Kimsenin arasında ayrımcılık yapmadık. Partizancılık da yapmadık. Oy veren, vermeyen ayrımı da yapmadık. Hizmeti herkese eşit bir şekilde götürdük. Şimdi hiçbir şey söyleyemiyorlar. 5 yıl boşta kaldı. Ben de zannettim ki 5 yıl boşta kalınca insan bir dersine çalışır, bir hazırlık yapar. Madem başkanlık düşünüyorsun, gelirsin projelerini ortaya koyarsın, 'Erdoğan başkan sen az iş yaptın, biz daha çok iş yapacağız' dersin. Onu demiyor da 'belediye binasıyla, gençlik merkezini ben de yapmayı düşündüm' diyormuş. Düşünmekle iş olur mu? İcraat lazım icraat. Siz bizim yaptıklarımızın hayalini bile kuramazsınız. Bunları en güzel cevabı sandıkta vereceğinizi biliyorum" ifadelerini kullandı.

Fuat Köktaş: "HDP'nin Millet İttifakı'yla adı konmamış ittifakı var"

HDP ile Millet İttifakı'nın adı konmamış bir ittifakı olduğunu belirten AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "Biz birlikte Türkiye'yiz. Kafalarda birkaç soru işareti var. Erdoğan ve Bahçeli 4-5 aydır, ülkemizde beka meselesi olduğunu söylüyorlar. HDP'nin Millet İttifakı'yla adı konmamış ittifakı var. CHP'liler ve İYİ Parti'liler buna itiraz ediyorlar mı? 'Bizi teröristlerle bir araya mı koyuyorsunuz. Biz terörist miyiz' dediler mi? dediler. Biz buradaki hiçbir partinin adayına terörist demedik, demeyiz de. Samsun'dan, Karadeniz'den vatan haini çıkmaz. Ancak, şu koltuk sevdası var ya, nefis aklın önüne geçtiği zaman, bir kere satan bin kere satar var ya işte bu insanın içine girmeyi versin. Bu insanın içine girdiği zaman insan ne olduğunu ve ne yaptığını fark etmez. Ne zaman uyanır? Kafasına tuğla düştüğü zaman uyanır. O zaman da uyandılar. HDP Eş Başkanı Küt Bölesi'nde biz kazanacağız dedi. Türkiye'de böyle bir bölge yok. Diğer bölgelerde de Cumhur İttifakı kaybedecek dediler. Herkesin bu oyunları iyi görüp, 31 Mart'ta öyle seçime gitmesi lazım" dedi.

Karapıçak: "Cumhur İttifakı, ülkenin geleceğidir"

Cumhur İttifakı'nın ülkenin geleceği olduğunun altını çizen MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, "Cumhur İttifakı, ülkenin geleceği, Türk Milleti'nin teminatı, ülkemizin kalkınması ve mazlum milletlerin kalkınması için kurulmuştur. 31 Mart seçimlerinin önemi çok büyüktür. Yeni yapılmış hükümet sisteminin bir zamana ihtiyacı var. Bu sistemin yasalar ve kurulları ile yerine oturması için 31 Mart günü seçeceğimiz Cumhur İttifakı adaylarına vereceğimiz oy desteğiyle meydana çıkacaktır. Cumhur İttifakı'nın gücü devletin gücüdür. Bunu böyle bilesiniz. Ülkenin beka sorunu vardır. O yüzden sizleri Cumhur İttifakı'na destek vermeye davet ediyorum" açıklamasında bulundu.

Mustafa Demir: "Artık evlatlarımızı iş için Samsun dışına göndermeyeceğiz"

Samsun'da büyük bir istihdam hareketini başlatacaklarının altını çizen Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ise şunları söyledi:

"31 Mart seçimleri çok önemlidir. Önümüzdeki 5 yıl Samsun'da sanayileşmenin istihdama ilave gücü 80 bindir. Yan sanayi ve hizmet sektöründeki istihdam gücü 100 bin. Yaklaşık 12 yıllık zaman dilimi içerisinde Samsun'da toplam 330 bin yeni istihdam olacak. Projelerimizde hepsi var. Bir aile 3 kişi deseniz, bu sayı 990 bin kişi eder. 12-15 yıllık zaman dilimi içerisinde Samsun'un nüfusunu 2 milyon 300 bin ile karşılarsanız ne olur? O zaman siz Samsun'u seyreyleyin. İnşallah 4 yıllık zaman dilimi içerisinde artık evlatlarımızı iş için Samsun dışına göndermeyeceğiz. Dolayısıyla 31 Mart seçimleri ülkemiz ve memleketimiz için çok önemli."

Halk buluşmasında ayrıca AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar ve MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir de 31 Mart seçimlerinin önemine değindiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA