Başkan Tok: "İlkadımlılar Her Şeyin En İyisini Hak Ediyor"

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadımlıların her şeyin en iyisini hak ettiğini belirterek, "Cumhur İttifakı'nın kardeşlik ruhunu İlkadım'ın her köşesinde hissediyor ve yaşıyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan Tok ev ziyaretlerini sürdürürken girdiği her sokakta vatandaşların heyecanı ve coşkusu ile karşılanıyor. Özellikle İlkadımlı gençler tarafından sürprizlerle karşılanan Başkan Tok, Karasamsun Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ev ziyareti öncesi meşalelerle karşılandı. "Ülkede Erdoğan, İlkadım'da Erdoğan" sloganları ile karşılanan Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, gördüğü ilgi karşısında mutluluğunu gizlemedi.

İlkadım'ın her sokağında kardeşlik meşalesi yanıyor

Erdoğan Tok, İlkadımlılar tarafından mitinge dönüştürülen karşılamalarda gençler tarafından yakılan meşaleleri 'kardeşlik meşalesi' olarak tanımlarken, "Gençlerimizin ellerinde yanan meşaleler kardeşliğin meşalesi haline geldi. Cumhur İttifakı'nın kardeşlik ruhunu İlkadım'ın her köşesinde hissediyor ve yaşıyoruz. Her yaştan hemşehrimizle her kesimden vatandaşımızla aynı ruhu yaşıyoruz. Bu birliktelikle İlkaım'ı birlikte geleceğe taşıyacağız. Bizleri böyle coşku ve heyecanla karşılaya tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ederim" diye konuştu.

"Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır"

İlkadım'a 5 yılda mega projeleri kazandıran Tok, "5 yılda 20 yılda yapılamayanları hatta yapılamaz denilenleri yaptık. 255 milyon TL'lik dev projeleri sizlerle buluşturduk. Hayatın her alanında insan odaklı projeleri ve hizmetleri gerçekleştirdik. Türkiye'ni en büyük gençlik merkezi, Derebahçe Sosyal Tesisleri, Cami ve Külliye, yeni Belediye Hizmet Binası, Unkapanı Yaşam ve Kültür Merkezi, Koşu Yolu ve Hayat Parkuru ve saymakla bitmeyecek birçok sosyal ve kültürel hizmeti hayata geçirdik. 2023 hedeflerimiz için de yine eşsiz projelerimizi planladık. Sizlerden aldığımız güç ile bu akşam burada yaşadığımız kardeşlik ile yine omuz omuza İlkadım'ı ve şehrimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Yaptıklarımızı yapacaklarımızın teminatıdır" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA