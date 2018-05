Başkan Tok: "İlkadım Altın Çağını Yaşıyor"

İlkadım Belediyesinin binlerce kişinin katılımıyla düzenlediği iftar programında konuşan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 4 yılda yaptıkları hizmetlerle İlkadım'ın altın çağını yaşadığını belirtti.

İftar programı, Ahmet Kemal Bacak'ın sunum ve şiirleri, Grup Agah'ın ilahileri ile başladı. Ardından Mustafa Altıkat'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti dinlendi. Alanda kurulan şişme oyun alanları ile iftar saatinden önce gelen aileler çocukları ile eğlenceli zaman geçirdi. İftar öncesi alana gelerek vatandaşlarla tek tek selamlaşan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok beklenenden çok daha fazla olan katılım için mutluluğunu dile getirerek, "Bu akşam burada yaşanan birliktelik, kardeşlik ve coşku eşi benzeri olmayan bir mutluluk yaşatıyor. Her şeyden önce siz değerli Samsunlulara katılımınız ve şahsıma gösterdiğiniz teveccüh için teşekkür ederim. İşte burada olduğu gibi her zaman hemşehrilerimizle iç içe hizmetlerimizi gerçekleştirirken sizlerden aldığımız bu enerji hizmete dönüşüyor. İlkadım son 4 yılda gerçekleştirdiğimiz dev projelerle altın çağını yaşıyor. Geçtiğimiz süre zarfında hizmete giren Derebahçe Sosyal Tesislerimiz ve Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi olan İlkadım Gençlik Merkezinin yanı sıra yapımı devam eden Karadeniz'in en büyük Cami ve Külliyesi, Belediye Yeni Hizmet Binamız ve Unkapanı Yaşam ve Kültür Merkezimiz ile gelecek 100 yılda hizmet sağlayacak projelerimiz var. Bunların yanında 62 çocuk parkı ve 12 halı sayı gençlerimizin kullanımına sunmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

Köktaş: "Seçim süreci milletimize hayır getirsin"

İlkadımlılarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ise, "Bizler burada kardeşlik içerisinde huzur ve mutlulukla iftar sofralarımız evlerimizde ve ya böyle büyük meydanlarda kurarken dünyanın birçok yerinde iftar sofrası kuramayan veya oruçlarını top ve mermilerin gölgesinde açan Müslümanlar var. Rabbim en kısa zamanda onlara da huzurlu bir ortamda Ramazan'ın güzelliğini yaşatmayı nasip etsin. Bizler bu huzuru en başta canlarını bu vatan için vermiş şehitlerimize borçluyuz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Öte yandan 24 Haziran'da gerçekleşecek seçim sürecinin milletimizin adına hayırlı olmasını diliyorum. 24 Haziran'da da Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşı birlik olmuş şer güçlerle de aynı şekilde mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Ramazan ayında paylaşmanın önemine değinen AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bu güzel iftar sofrasını kuran Başkanımız Erdoğan Bey'e teşekkür ediyorum. Ancak asıl teşekkürü siz değerli hemşehrilerime yoğun katılımınız için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Karaaslan: "Kardeşliğin buluşması"

İftar programına katılan vatandaşlara seslenen AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Oruç tutmanın sadece aç kalmamak olduğu gibi bu sofrada buluşmakta sadece iftar buluşması değil. Bu buluşmalar paylaşımın, Kardeşliğin ve birlikteliğin buluşması. Bizi manevi atmosferiyle saran bu günlerde bu sofralarda ruhumuz doyuyor. Yine bu günlerde 24 Haziran seçim sürecinin heyecanını da yaşıyoruz. Bu dönemde her birimizin büyük sorumluluk ve geleceğe bırakacağımız miras çok önemli. Biz tarih yazan bir nesil olduk ve şimdi onu taçlandıracak adımları hep birlikte atacağız" diye konuştu.

İftar programına İlkadım Belediyesi Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN