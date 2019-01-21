Başkan Tok: "Hemşehrilerimizle Hayatın Her Anında Bir Aradayız"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, taziye çadırlarını Karadeniz'de ilk kez Samsun'da gündeme getiren belediye olduklarını belirterek, "İlkadımlı hemşehrilerimizle doğumdan ölüme kadar hayatın her anında bir arada olarak büyük bir aile oluyoruz" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok vatandaşın sadece mutlu gününde değil acılı günlerinde de yanlarında olarak acılarını hafifleten cenaze hizmetleri çalışmalarını anlattı. Ülke genelinde birçok belediye tarafından örnek alınır hale gelen İlkadım Belediyesi cenaze hizmetleri çalışmalarına büyük önem verdiğini belirten Başkan Tok, yıllar önce bir yakınının cenazesinde yaşadığı zorluklar nedeni ile bu konuya özellikle önem verdiğini söyledi. Başkan Tok, cenaze sahiplerinin üzüntülü günlerinde yaslarını yaşamaktan başka bir şey düşünmemeleri için her türlü teferruatı düşündüklerini de ifade etti.

"Vatandaşımızın zor günüde yanındayız"

İnsanoğlu için yakınını kaybetmek, yaşanan en acı duygulardan birisi olduğuna dikkat çeken Başkan Tok, "Bu acıya bir de cenaze için yapılması gerekenler eklenince, zaman zaman sıkıntılı durumlar yaşanabiliyor. Cenaze sahibi ailelerimiz yazın sıcak, kışın soğuk ve yağışlı havalarda evlerin yetersiz kalması nedeniyle zor durumda kalabiliyordu. Tüm bu sıkıntılara çözüm sunan çalışmalarımız ve hizmetlerimizle vatandaşımızın zor gününde yanındayız. Sosyal belediyecilik anlayışımızla baş sağlığı dilekleri için cenaze yakınlarına misafir olan vatandaşlarımızı İlkadım Belediyesi olarak bizler ağırlıyoruz. Böylelikle vatandaşımızın en acılı gününde yanlarında olarak acılarını bir nebze de olsa azaltmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Her ayrıntıyı düşünüyoruz"

Taziye çadırlarını Karadeniz'de ilk kez Samsun'da gündeme getiren belediye olduklarını kaydeden Başkan Tok, "Biz, cenaze sahibi sadece cenazesinin acısını yaşasın, ikramla, masayla, sandalyeyle uğraşmasın, bunların tamamını biz İlkadım Belediyesi olarak üstlenelim diyerek vatandaşımızın acısını hafifleten hizmetler sunuyoruz. Her ayrıntıyı düşünüyoruz. Cenazenin nakli, yaz ve kış şartları için kurulan taziye çadırları, çeşitli ikramlar, görevlilerimizce okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duaların yanı sıra şehir dışında yapılacak definler için cenaze nakil araçlarımızı tahsis ediyor, cenaze yakınları için otobüsleri vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Bunun yanı sıra hem şehir dışında yapılacak definler için araçlarımızı tahsis ediyor hem de ilçelerde gerçekleşecek definler için otobüslerimizi vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. İlkadımlı hemşehrilerimizle doğumdan ölüme kadar hayatın her anında bir arada olarak büyük bir aile oluyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA