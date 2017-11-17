Başkan Tok: "Halkın İçinde Olmaktan Mutluyum"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, esnaf ve halkın nabzını tutmaya devam ediyor.



Her fırsatta halkla bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 19 Mayıs Mahallesi Osmaniye Caddesi'ni gezdi. Gezi boyunca tüm esnaf ve halk tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan Başkan Tok, esnafların sohbetine ortak oldu. Esnaflarla çay içerek sohbet eden Başkan Tok, zaman zaman ekmek teknesinde hamur yoğuran fırıncı ile kimi zaman berberde tıraş olan vatandaşla kimi zamanda meyve ve sebze satan manav ile samimi diyaloglar yaşadı.



Tezgahta görüntüsü ile domatesi andıran Trabzon hurması olarak bilinen meyve hakkında manav ile sohbet eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, eline aldığı Trabzon hurmasını bir süre inceledi. Trabzon hurması ile ilgili bilgiler veren manav, kış mevsiminde gözde olan bu meyvenin son zamanlarda büyük bir rağbet gördüğünü, lifli bir yapıya sahip olmasından ötürü bağırsak düzensizliğini normalleştirdiğini ifade etti.



Berber ve kahvehane ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Tok, vatandaşla yerel ve ülke gündemine ilişkin sohbetlerde bulundu. Vatandaşların ilgi ve alakasıyla süren sohbette İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, belediye olarak yaptıkları çalışmalardan ve projelerden bahsetti.



"Her fırsatta halkın içindeyiz"



Projelerin halkta uyandırdığı memnuniyet üzerine moral bulan Başkan Tok, "Halkın içinde bulunmaktan büyük bir keyif alıyorum. Kendimi en mutlu hissettiğim yerlerden birisi de halkın arasında olmak. Daha önceki belediye başkanlığımda da buna hep dikkat ettim. Halkımın arasında olmaya gayret ettim. Vatandaşımın en mutlu ve en acılı gününde hep yanlarında oldum, oluyorum. Makamın dışına çıktığınız zaman ilçenizin, hizmet ettiğiniz kentin genel durumunu görme ve test etme imkanınız olur. Sokakta gezerken, insanlara sarıldığım zaman vatandaş içindekini bana çok rahat dökebiliyor. Bu beni oldukça mutlu ediyor. Samimi ve içten oluyor insan. İşte belediye başkanı olarak beni en çok mutlu eden de halkın içinde olmak. Güler yüzlü içten kucaklaşma ve sohbetler buralarda. Doğruyu ve yanlışı burada görüyorsunuz. Memnuniyeti ve mutsuzluğu ilk buradan öğreniyorsunuz" dedi. - SAMSUN