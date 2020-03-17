Başkan Tok: "Çanakkale Zaferi, tarihimizin altın sayfalarına nakşolmuş bir destandır"
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Çanakkale Zaferi, Kayseri, Güncel

Başkan Tok: "Çanakkale Zaferi, tarihimizin altın sayfalarına nakşolmuş bir destandır"

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

17.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:59
Başkan Tok:

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Kutsal değerleri korumak için canını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitleri anma günü olan 'Şehitler Günü'nü' idrak etmenin onurunun yaşandığını ifade eden Başkan Tok mesajında, "Dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' diyerek tarihin akışını değiştiren şanlı ecdadımızın bu sarsılmaz inancı ve mücadelesi sonucu, evlatları olarak bugün bizler bu topraklar üzerinde geleceğe yürümekteyiz. Çanakkale'de kazanılan zaferle ortaya konulan sarsılmaz vatan sevgisi ve millet olma bilinci Kurtuluş Savaşı'nda da meşale olmuş, bütün fertleriyle el ele veren milletimiz Atatürk'ün önderliğinde nihai zafere ulaşmıştır. 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale Zaferi, tarihimizin altın sayfalarına sönmemek ve solmamak üzere nakşolmuş bir destandır. Çanakkale, Türk Milleti'nin, birlik ve dirlik içinde olduğu müddetçe; feragat ve dayanışma duygusuyla, iman ve mücadele ruhuyla, her türlü badireyi atlatabilecek iradeye sahip olduğunun ispatıdır. Bizlere bu toprağı vatan yapan şehitlerimiz; bağımsızlığımız ve bölünmez bütünlüğümüzün, ülkemizin huzur ve güvenliğinin sağlanması, milli çıkarlarımızın savunulması için canlarını feda ederek en üst mertebeye ulaşmışlardı. İnsanlarımız, bu mücadele sonucunda Cumhuriyet ve ilerleyen süreçte de demokrasi, hukuk ve özgürlükle tanışmıştır. Bir yandan Cumhuriyetimizi istikbale, dünya milletleri arasında hak ettiği yere taşımak için mücadele verirken, diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya, yüceltmeye devam edeceğiz. Bilinmelidir ki, geçmişten aldığımız ilhamla, milletçe, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunun idraki olarak, her geçen gün aynı şuur ve inançla daha da yükseklere taşıma kararlılığını göstereceğiz. Biz millet olarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettikçe, aramızdaki ihtilafları giderip ittifak noktalarımızı güçlendirdikçe, Türkiye gelecekte hak ettiği gerçek yeri mutlaka alacaktır. Bu duygularla, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan tüm şehitlerimizi, başta gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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