Başkan Tok: "Basın, kamuoyunun gözü, dili ve kulağıdır"

09.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:11

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Tok mesajında, kamunun ortak sesinin duyurulmasında önemli rol oynayan gazetecilerin, bireylerin haber alma hakkını sağlayan düşünce ve ifade özgürlüğünün de en etkili araçlarından biri olduğunu ifade etti.



Gazetecilerin, son derece özveri gerektiren zorlu çalışma şartlarına rağmen ilimizde ve ülkemizde bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirdiğini belirten Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, "Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi erdemli değerleri içerisinde bulunduran ve önemli bir mesleği icra eden gazetecilerimiz, mesai mefhumu gözetmeksizin günün her saatinde ve zor şartlarda, sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında, doğru ve eksiksiz bir şekilde aydınlatırken diğer taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak, önemli bir kamu görevini yerine getirmektedirler. Basın ne kadar gelişmişse demokraside o kadar gelişmiştir. Bu anlamda basınımız, kamuoyunun adeta gözü, dili, kulağı ve sesidir. Ülkemiz ve ilimizin sorunlarının kamuoyuna aktarılmasının yanı sıra çözüm önerileriyle de toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basın mensuplarımızın yorum ve görüşleri bizlere çalışmalarımızda önemli faydalar sağlamaktadır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, "Basın, milletin müşterek sesidir" sözüyle basının ne büyük bir değer taşıdığını vurgulamaktadır. Tüm basın mensuplarımızın, bu yüksek anlayışla görev yaptıklarına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle; '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nü en içten dileklerimle kutluyor, tüm basın çalışanlarına aileleri ile birlikte sağlık, huzur, başarı ve mutluluklar temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA