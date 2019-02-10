Başkan Tok'a Bir Destek Daha

Acem Tekkesi ve Sohbet Evinde, Samsun'da yaşayan Tonyalılar tarafından gerçekleştirilen buluşmada Cumhur ittifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a tam destek sözü geldi.

Buluşmada bir konuşma yapan Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Böylesine güzel bir aile ortamnda bulunmaktan, sizlerden gelen teveccühten ve destekten büyük mutluluk duydum. Biz 5 yıllık süre içerisinde kimsenin nereli olduğuna, dünya görüşünün ne olduğuna bakmadan tüm hemşehrilerimize eşit hizmet için çalıştık. Ben Ordu'da dünyaya geldim. Nüfus kaydım Trabzon Çaykara'ya kayıtlı. Çocukluk yıllarım Ordu'da geçti. Liseyi bitirdikten sonra ailece Samsun'a yerleştik. O günden bu yana ticaret yaparak Samsun ekonomisine katma değer sağlayan bir esnaf oldum. 2004-2009, 201-2019 dönemleri belediye başkanlığı yaptım ve halen görevimize devam ediyorum. Bir daha sizlere hizmet etmek için Cumhur İttifakı Adayı olarak hizmete talip olduk. Gençlik yıllarımdan itibaren siyasette etkin rol alarak İlkadım ve Samsun'a hizmet ettim. Diğer yandan Samsun'da doğmuş ancak hep dışarıda yetişmiş, yatırımlarını Samsun dışında yapmış ve yıllar sonra dönmüş bazı isimler bizim Samsunlu olmadığımızı iddia edebiliyor. Ailemiz burada evimiz burada yatırımlarımız burada. Samsunlu olmak Samsun'da doğmak değil Samsun'a hizmet etmektir önemli olan" diye konuştu.

Mikro milliyetçilik değil makro kardeşlik

Gönüllerini herkese açtıklarını, kimseyi memleketi ile ayrıştırmadan kucakladıklarını ifade eden Başkan Erdoğan Tok, "Mikro milliyetçilik Samsun'a zarar veriyor. Mikro milliyetçilik Samsun'da hemşerileri bölüyor. Biz bu anlayışa karşıyız. Samsun'da ve İlkadım ilçemizde, Kavaklı, Çarşambalı, Bayburtlu, Gümüşhaneli, Rizeli, Trabzonlu, Artvinli, Ordulu, Karslı, Termeli, Havzalı, Ladikli, gibi bir sürü hemşerimiz var. Bu şehir tüm bölge insanını kucakladı. Çocuklarımızı birlikte büyüttük. Biz kaynaştık. Bir olduk. Birlikte olduk. Hep birlikte Samsunlu olduk. Akraba olduk. Kız alıp, kız verdik. Benim damadım Kavaklı. Samsun'u mikro milliyetçilikle ayrıştırmaya biz fırsat vermedik. Siz de vermeyin. Mikro milliyetçilik şehre ve kente zarar. Mikro milliyetçilik değil, makro kardeşliği güçlendirmek lazım. Hep birlikte istişare halindeyiz. Cumhur İttifakının Adayı olarak yola çıktık. Safımızda, yolumuzda belli. Cumhur İttifakına sıkı sıkıya bağlıyız. Pazara kadar değil mezara kadar. Ebediyen birlikte olacağız. Ortak paydamız memleket. Birliktelik sahada yansıyor" diye konuştu.

Samsunlu esnaflardan olan Ahmet Koç ve Mustafa Koç'un gerçekleştirdiği ve Tonyalı esnaf ve vatandaşların katıldığı buluşmaya AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, İlkadım Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, Samsun Ülkü Ocakları Başkanı Aslan Kösef, Tonyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Bektaş, Tonyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları Başkanı Ayşe Lermi, Hançerli Mahallesi Muhtarı Asuman Koç, Çiftlik Mahallesi Muhtarı Fatma Aksoy, Selahiye Mahallesi Muhtarı Derya Özer Bozkurt ve Samsun'da yaşayan Tonyalılar aileleri ile birlikte katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA