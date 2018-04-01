Başkan Tok: "4 Yılda 24 Yıla Bedel Hizmetler"

İlkadım Belediye Başkanı olarak görevi devralışının 4. yılı olan Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 4 yılda yaptığı hizmetleri değerlendirdi.

2014 yerel seçimlerinin ardından 3 Nisan 2014'de başkanlık mazbatasını teslim alan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, geride kalan 4 yılı değerlendirdi. 4 yıl gibi kısa bir sürede 24 yılda yapılamayanı hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok; "Bundan tam 4 sene önce değerli İlkadımlı kardeşlerim bana bu görevi layık gördüler. Bizlerde bu sorumluluğun gereklerini omuzlanarak vatandaşımızın teveccühü için yine onlardan aldığımız enerji ile İlkadım'ı yükselen bir değer haline getirmek için gece gündüz çalıştık. Bizlere oy veren ve ya vermeyen diye bir ayrımı asla yapmadan İlkadım'a hizmet ettik ve etmeye de devam edeceğiz" dedi.

"24 yıllık soruna yeni hizmet binası ile çözüm"

4 yılda yapılan projeleri özetleyen Başkan Tok, "Geçtiğimiz 4 yıla baktığımızda gelecek 100 yıla imza atacak eserler yaptığımızı görüyoruz. İlkadım'da yıllardır çözülemeyen sorunlara modern çözümler getirdik ve Samsun'a değer katacak eserler ortaya koymayı amaçladık. Bunlardan biri de 24 yıl sonra ilk kez yapmak bize nasip olduğu İlkadım Yeni Belediye Hizmet Binası oldu. 19 Mayıs 2018'de tamamlanacak yeni hizmet binamız modern yapısı ve modüler mimarisi ile Samsunumuza hizmet edecek" diye konuştu.

"Cami ve külliye büyük bir medeniyet projesi"

Cami ve Külliye projesinin büyük bir medeniyet projesi olduğunu ifade eden Başkan Tok, "İlkadım'da 20 yıl sonra bir belediye başkanı olarak cami yapmak bana nasip oldu. Bizlerde bu kutsal görevi en iyi şekilde yerine getirmek üzere kolları sıvayarak Karadeniz'in en büyük camii ve külliye projesini hayata geçirdik. Baruthane Mahallesi Ihlamur Bulvarında 6,5 dönüm alanda inşa edilen Cami ve Külliye medeniyetin inşası ve ihyası için önemli bir merkez olacak. Bu projemizde hızla yükselmeye devam ediyor. Vatandaşımıza hizmet için bürokrasi adımlarını doğru atmayı bildik ve İlkadım'ı Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi ile buluşturmayı başardık" şeklinde konuştu.

Unkapanı'nda dev kültür ve yaşam merkezi"

Unkapanı'nda büyük bir değişim ve dönüşümün önünü açtıklarını kaydeden Tok, "Unkapanı Mahallemizde hem Unkapanı'nı hem de şehri değiştirecek dev bir yaşam ve kültür merkezini hayata sokuyoruz. Özellikle hanım kardeşlerimizin sosyal hayata katılmalarında büyük rol oynayacak Kültür ve Yaşam Merkezimizde 250 araçlık otopark, cadde dükkanları, hanımlar yaşam merkezi, spor salonu, sağlıklı yaşam merkezi, derslikler ve düğün, nişan, sünnet ve benzeri etkinliklerini gerçekleştirebileceği çok amaçlı salonlar yer alacak. Derebahçe Mahallemizde hayata geçirdiğimiz dev yatırımımız Derebahçe Sosyal Tesisleri bu yatırımların mahallelere indirgenebileceğinin en büyük örneği olarak büyük ilgi topluyor" dedi.

İlkadım'ı medeniyet kenti yapıyoruz"

Geçmişten gelen kültürü yaşattıklarını belirten Başkan Tok, "Geleceğe daha umutlu bakabilmek için gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza kendi kültürümüzü, tarihimizi ve sanatımızı öğretmeyi amaçladık. Türk İslam Sanatları Merkezimizde sadece şehrimizden değil diğer illerden de gelen vatandaşlarımızı İstanbul'dan her hafta ders vermek için gelen büyük bir titizlikle belirlenmiş ve alanında uzman eğitmenler tarafından ebru, hüsn-ü hat, tezhip, kaligrafi ve ney gibi sanatların eğitimi ile buluşturuyoruz" diye konuştu.

"4 yılda 62 park ve 12 halı saha"

4 yıllık süre içerisinde eğitim, spor, kültür ve sanat yatırımları ile gençler ve çocuklara büyük önem verdiklerini belirten Başkan Tok, "İlçe sınırlarımızda yer alan tüm okullarımızda mutlaka eğitime destek projelerimiz yer alırken 4 yılda 62 çocuk parkı ve 12 halı sahayı hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Bunun sonucunda da aldığımız en büyük karşılık yavrularımızın mutluluğu oluyor. Onların temiz yürekleri ile gülümsemeleri her şeye değer" diye konuştu.

"Fen işlerimizden rekor hizmet"

Fen İşleri Müdürlüğünce 4 yıllık bu süreçte dikkat çeken çalışmaların gerçekleştirildiğini belirten Başkan Tok, "4 yılda 156 bin 640 Ton asfalt, 47 km yeni yol, 286 bin 110 metrekare sathi kaplama, 292 bin 843 metrekare beton kaldırım ve 144 bin 555 metrekare parke taş yol yapılırken daha önce hiçbir dönemde yapılmayan kadar hizmet İlkadımlılarla buluşmuş oldu" şeklinde konuştu. - SAMSUN