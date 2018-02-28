Başkan Tok: "2019 Seçimlerinin Ayrı Bir Önemi Var"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Tüm seçimlerin önemli olduğunu biliyoruz ama 2019 seçimleri daha da ayrı bir önemi var" dedi.

Bir dizi görüşme ve ziyaret için Başkent Ankara'ya giden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, siyaset ve bürokrasinin önemli isimleriyle bir araya geldi. İlkadım'da gerçekleştirilen başarılı yatırımlardan 2019 seçimlerine kadar birçok konunun masaya yatırıldığı ziyaretlerde öncelikli konu birlik ve beraberlik oldu.

Ziyaretine, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ziyaretiyle başlayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, ardından Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ı ziyaret ederek İlkadım'da gerçekleşen yatırım ve hizmetler hakkında bilgi verdi. Samimi bir sohbet ortamında seçim öncesi Samsun siyaseti üzerine fikir alışverişinin yapıldığı ziyaretlerde, AK Parti'li belediyecilik anlayışının kesintisiz devamı ve vatandaşa verilen hizmetin arttırılması için yapılması gerekenler konuşuldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile Samsun üzerine gerçekleştirilen istişare sonrası içtenlikleri ve misafirperverlikleri için teşekkür eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Değerli Bakanlarımız ile İlkadım ve şehrimiz üzerine istişarede bulunmaktan mutluluk duydum. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan'a misafirperverlikleri için ve Samsunumuza verdiği fikir destekleri için tüm hemşehrilerim adına teşekkür ederim" dedi.

Başkent ziyaretlerinde gündem 2019 seçimleri

Başkan Tok'un Ankara ziyaretinde ana gündem 2019 seçimleri olurken, AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı gibi birçok önemli siyasetçi ile bir araya geldi. 2019 seçimleri öncesinde AK Parti Teşkilatı olarak tüm kademeleriyle yeni bir atılımın gerçekleştirilerek daha güçlü şekilde seçimi sonlandırmak için çok çalışmak gerektiğini vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "AK Parti'ye gönül vermiş tüm vatandaşlarımız ile yeniden kucaklaşarak başta şehrimiz olmak üzere tüm yurtta yeni bir yükselişi sağlamalıyız. Bu düşüncelerle en alt kademeden en üste kadar Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yolda ilerlerken elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz. Tüm seçimlerin önemli olduğunu biliyoruz ama 2019 seçimleri daha da ayrı bir önemi var. Çünkü ülke olarak şu an Afrin'de yürütülen harekat ile ABD ve İsrail gibi dünya devlerine karşı mücadele veriyoruz. Bu mücadeleye dik duruşumuz ile sonuna kadar devam ederken bir yandan da vatandaşımıza hizmetin en iyisini sağlamak zorundayız. Ankara'da gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretle de yine görüyoruz ki AK Parti ailesi el ele yarınları kucaklıyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN