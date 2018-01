Başkan Togar: "Ulvi Bir Görevi İcra Ediyorsunuz"

Başkan Togar: "Ulvi bir görevi icra ediyorsunuz"

SAMSUN - Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, Samsun'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kutlukent Saklı Bahçede basın mensuplarını ağırlayan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, yerel ve ulusal medya temsilcileri, köşe yazarları ve muhabirler ile sohbet etti. Programın ardından konuşma yapan Başkan Togar, "10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Gününüzü tebrik ederim. Gerçekten dünyanın en zor mesleklerinden birini yerine getiriyorsunuz. Benim gözümde sağlık sektöründeki bir doktorun ve ya bir öğretmenin yapmış olduğu gibi ulvi görevler icra ediyorsunuz. Dünyanın her yerindeki her haberi en ücra mecradakiler dahi sizlerin sayesinde öğreniyor. Aynı zamanda kamu görevi yerine getiren bizlere de mesai arkadaşlığı yapıyorsunuz. İlçemizdeki 50 bin insana sizlerin sayesinde hizmetlerimizi duyuruyor ve onlara ulaşıyoruz. Bunun için ilçem ve şahsım adıma sizlere teşekkür ederim. Ben inanıyorum ki, bizlere güvenen ve bu göreve layık görenlere mahcup olmadığımızı düşünüyorum. Eğer sabah 08.00 akşam 17.00 mesaisi sınırları içerisinde çalışıyorsanız belediye başkanlığı görevine talip olmamalısınız. Çünkü yönetmekte olduğunuz 50 bin nüfuslu ilçe var ve bu ilçenin sokağındaki her sıkıntı sizi birinci derecede ilgilendiriyor. Buna yarın bakarız deme gibi bir lüksümüz yok. Ben sizlerin günün tekrar tebrik ediyorum ve bu günleri kutlamayı Allah tekrar hepimize nasip etsin diyorum" dedi.