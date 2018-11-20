Başkan Togar: "Tekkeköy'e Fakülte ve Öğrenci Yurdu Kazandıracağız"

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy'e fakülte ve öğrenci yurdu kazandıracaklarını söyledi.

Başkan Hasan Togar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ile Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı ziyaret etti. İlk olarak Samsun'un ikinci üniversitesi olarak kurulan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne yeni atanan Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı rektörlük binasında ziyaret eden başkan Togar 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

Başkan Togar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, üniversite hakkında verdiği bilgilerin ardından başkan Togar'a teşekkür etti.

Ardından OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'i makamında ziyaret eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy'e bir fakülte kurulması noktasında Bilgiç ile fikir alış verişinde bulundu.

"Tekkeköy'e fakülte kurulması noktasında çalışmalara başladı"

Tekkeköy'e bir fakültenin açılması gerekliliğini her platformda vurgulayan Tekkeköy Belediye Başkan Hasan Togar, "İlçemizin bir asırlık özlemi olan devlet hastanesinin ardından bugün yapmış olduğumuz temaslar neticesinde ilçemize fakülte kazandırma noktasında yolun yüzde elli birlik kısmını geride bırakmış bulunmaktayız. İnşallah önümüzdeki süreçte ilçemize önemli katkılar sağlayacak bir fakülte ile öğrenci yurdunu da kazandırmış olacağız" dedi.

"Tekkeköy bölgenin kalbi konumunda"

Tekkeköy'ün bölgenin en hızlı yapılaşan ve gelişen ilçesi olduğuna vurgu yapan Başkan Togar, "İlçemiz yapmış olduğumuz vizyon projelerimiz ve çalışmalarımız ile herkesin ilgiyle izlediği bir konuma geldi. Özellikle dev devlet yatırımlarının ardından Samsun Lojistik Merkezin ilçemizde vücut bulmasıyla Tekkeköy Türkiye'nin lojistik merkezi haline geldi. Bu hızlı gelişim ve büyüme hamleleri karşısında bizler de gerekli çalışmalarımızı ve temaslarımızı sürdürdük. Bakanlarımız ve milletvekillerimizin desteklerinin yanında resmi kurum ve kuruluşlarımız ile görüşmelerimizin ardından üretmiş olduğumuz arsa üzerinde İlçemizin yüz yıllık hayalini gerçekleştirdik. Yıllardır kanayan yaramız olan ve ilçemizin bir asırlık özlemi olan devlet hastanesini ilçemize kazandırdık. 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanemizin yerini teslim etti ve yakında temeli atılacak. Böylelikle en büyük hayallerimizden ilkini gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.

"İkinci hayalimizde gerçekleşecek"

İkinci beş yılın en büyük hayali olan fakülte ve öğrenci yurdunu ilçede hayata geçirmek için gerekli temasların sürdüğüne dikkat çeken Togar, "Bugün önümüzdeki süreçte ilçemize bir fakülte ve öğrenci yurdu kazandırma noktasında OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı ziyaret ettik. İlçemize bir fakülte açılması noktasındaki gereklilikleri paylaştık. Önümüzdeki beş yıllık süreçte en büyük hayalimiz olan fakülte ve öğrenci yurdunu hayata geçirme noktasında rektörlerimiz ile sürecin yüzde 51'lik kısmını aşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki beş yıllık süreç içerisinde ilçemize önemli kazanımlar sağlayacak bir fakülte ile öğrenci yurdunu da kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN