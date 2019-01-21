Başkan Togar: "Samsun'un En Başarılı AK Parti'li Belediyesiyiz"

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Ben inanıyorum ki bu 5 yılın sonunda Samsun'un en başarılı AK Parti'li belediyesi olduk" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tekrar aday gösterilen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Açılış konuşmasını yapan AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, Hasan Togar'ın sadece AK Parti'nin değil Millet İttifakı'nın ortak adayı olduğunu ifade ederek tüm vatandaşlardan destek istedi.

"Samsun'un en başarılı AK Parti'li belediyesiyiz"

5 yıllık görev sürelerini çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Hasan Togar, "5 yıl önce bizlere bir görev tevdi edildi. Allah'a şükürler olsun yüzde 53,5 gibi bir oy oranıyla bu ilçede bu görevi bu ilçede yaşayanların layık görmesiyle üstlendik. Ben inanıyorum ki bu 5 yılın sonunda Samsun'un en başarılı AK Parti'li belediyesi olduk. Bunu sadece ben demiyorum, partimizin yetkili organları söylüyor. Aynı cümleleri söylüyorlar. Bugün ise bu başarının karşılığı olarak aday adaylığı sürecinde 9 arkadaşımla beraber ben de vardım. Bütün aday adayı arkadaşlarımız gibi ben de tek tek mahalle başkanlarımı, yönetim kurulu, gençlik kolları, kadın kurulu üyelerimi arayarak ben de tekrar onların güveniyle bu görevi bir 5 yıl daha onlardan talep ettim. Onların da yapmış olduğu değerlendirmeler, anketler, kamuoyu yoklamasıyla ilin genel merkeze söylediği raporlar sonucunda Cumhurbaşkanımız bu göreve tekrar bizi layık gördü. Bu kutsal ve ateşten gömlek olan görev bize tekrar tevdi edildi. Bu benim ve ailem için en büyük onurdur" diye konuştu.

"Merkez ilçeleri içerisindeki en yüksek oyu almayı hedefliyoruz"

31 Mart seçimlerinde merkez ilçeler içerisindeki en yüksek oy oranını almak için ekstra bir çaba sarf edeceklerini belirten Togar, şunları söyledi:

"2014 yılında ilk defa seçilen belediye başkanı arkadaşlarım için söylüyorum bunu, 2014 yılında vaatlerimizle belediye başkanı seçildik. Vatandaşlarımız bizlere kayıtsız şartsız güvenip başkan olarak seçti. Şimdi ise asıl zor imtihan başlıyor. Belediye başkanının kendini imtihan etme süreci şimdi başlıyor. 31 Mart'ta tekrar bu görevi kazanırsak o zaman biz, 'evet, biz de üzerine bir şeyler koyduk' diyebiliriz. Zaten, AK Parti sizi her yerde 5-0 önde başlatıyor. Lideriyle, partisinin ağırlığıyla, dünyanın en büyük STK'sı olmakla bunu sağlıyor. Bu parti bir kamu kuruluşundan daha yoğun bir şekilde çalışıyor. Mesai kavramı olmadan gönüllük esası ile çalışılıyor. Bizlerin şimdiki görevi merkez ilçelerdeki en büyük destekle belediyemizi Cumhurbaşkanımıza tekrar hediye etmeyi, onu onurlandırmayı ve gururlandırmaktır. Cumhurbaşkanımız, 5 yıl önce Tekkeköy'de yaptığı mitingi hatırlıyor. Cumhurbaşkanımızı tekrar ilçemizi şereflendirmeye davet ettik. O da bize, 'O zaman verdiğiniz sözü yerine getirin' dedi. 'Merkezin en yüksek oranıyla sandıklardan çıkın, benim için de Tekkeköy'ü ziyaret etmek ve izlerle beraber olmak boynumun borcu' diye ekledi. Biz de bunu gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız."

Başkan Togar, basın açıklamasının ardından MHP Tekkeköy İlçe Teşkilatına ziyaret gerçekleştirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA