Başkan Togar Mahalle Toplantılarına Aralıksız Devam Ediyor

Samsun'un Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, yerel seçimlerin hemen ardından başlattığı mahallelerdeki istişare toplantılarını sürdürüyor.

Mahalle sakinlerinin talep ve sorunlarını çözmeye çalıştıklarını belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "62 mahallemizin tamamındaki mahalle sakinlerimiz ile en az haftada bir kez bir araya gelerek her mahallenin talep ve sorunlarını mahallelinin kendi ağzından dinleyerek vatandaşlarımız ile yerinde çözümler üretiyoruz. Gücümüzün kaynağı vatandaşlarımızı yönetime ortak ederek ilçemizin her adımında onların görüş ve fikirleri çerçevesinde Tekkeköyümüzü yarınlara taşıyoruz. İlçemizde yapılan hizmetlerde ve projelerde vatandaşlarımızın düşüncelerini bizlerle paylaşsın mantığıyla her hafta bir mahallemize konuk oluyoruz. Bazen evlerde bazen okullarda, bazen çay ocaklarında vatandaşlarımızın bizleri davet ettiği mekanlarda mahalle sakinlerimiz ile sohbet edip, paylaşımlarda bulunuyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri ile kendi bölgelerinde değerlendirmeler yaptıklarına dikkat çeken Başkan Togar, "AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanımız Hayri Ağırlar, belediye meclis üyelerimiz, teşkilatımız ve belediye başkan yardımcılarımızın katılımıyla düzenlenen bu toplantılarımız önemli çalışmalarımızın yol haritasını oluşturuyor. Mahalle sakinlerimiz hem kendi bölgeleri hem de ilçenin genelini ilgilendiren güzel ve özel fikirler ortaya koyuyor. Bizler de bu ortaya atılan düşünceleri, fikirleri etraflıca değerlendirerek hayata geçiriyoruz. İlçemizi ilçemizde yaşayan yediden yetmişe herkesin katılımıyla 51 bin nüfus ile birlikte yönetmeye bugün olduğu gibi bugünden sonra da devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın fikirleri bizim için her zaman birinci öncülüklü olmuştur. Hizmetlerimizi vatandaşlarımızın oturduğu evlere, sokaklara, caddelere götürdüğümüz gibi sorunları, talepleri de yine her mahallenin içinde mahalleliyle birlikte konuşarak çözmeyi sürdürüyoruz. Ayrıca mahallelerimize misafir olduğumuz yerlerde mahalle sakinlerimize belediyemiz tarafından yapılan hizmetler, projeler ve çalışmaları anlatarak, ilçemizin çeşitli mahallelerinde sürdürülen çalışmalar hakkında vatandaşlarımızı bilgiler veriyoruz. Bizim tek hesap vereceğimiz kişiler vatandaşlarımızdır. Onları bilgilendirmekte bizim en büyük görevimizdir. Biz de bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Tekkeköy'ün 24 Haziran Pazar günü yapılacak erken seçime hazır olduğuna dikkat çeken Başkan Hasan Togar, "Vatandaşlarımız ile bağımızı bir an olsun koparmadık. Her daim vatandaşlarımız ile iç içe olduk. Şimdi de toplantılarımızı ve istişarelerimizi ana dayanağını erken seçimler üzerine yoğunlaştırıyoruz. Tekkeköy topyekun erken seçimlere hazır. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirecek ve AK hizmet rüzgarı daha kuvvetli esecek" ifadelerini kullandı. - SAMSUN