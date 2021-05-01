Başkan Togar'dan iki büyük müjde
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Başkan Togar'dan iki büyük müjde

Başkan Togar'dan iki büyük müjde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, olimpik yüzme havuzu ve ilçe stadının yapılması ile ilgili protokolün imzalandığı müjdesini duyurdu.

Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, olimpik yüzme havuzu ve ilçe stadının yapılması ile ilgili protokolün imzalandığı müjdesini duyurdu.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, başkentteki temasları kapsamında ilçede hayata geçecek iki büyük projenin müjdesini açıkladı. Başkanı Hasan Togar olimpik yüzme havuzu ve ilçe stadının yapılması ile ilgili protokolün imzalandığını söyledi.

"İlçe stadı ve olimpik yüzme havuzu ilçemize hayırlı olsun"

Bölgenin en hızlı gelişen, değişen ve büyüyen ilçesi olan Tekkeköy'de iki büyük projenin en kısa zamanda hayat bulacağına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Gerçek manada ihtiyaç duyulan iki büyük projenin yapılması noktasında protokolümüzü imzaladık. Bu büyük başarıyı ve mutluluğu, bereketiyle gelen 11 ayın sultanı Ramazan'da paylaşmak nasip oldu. Spor kulübümüze, ilçemizin tüm gençlerine, amatör ve profesyonel spor dalları ile uğraşan sporcularımıza, futbolcularımıza tribünlü ilçe stadı ile yediden yetmişe herkesin kullanacağı örnek olimpik yüzme havuzu ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Togar'dan teşekkür

Spora ve sporculara gerekli desteğin verilmesi için her konuda üstüne düşenleri yapmaya çalıştığına değinen Başkan Togar, "Spor sağlığın ve başarının anahtarıdır. 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözü de bunu en güzel şekilde ifade ediyor. Bizde bu felsefe ile ilçemize iki önemli spor kompleksinin kazandırılmasını sağladık. Bu eserlerin ilçemize kazandırılmasını talimatlandıran başta Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Dr. Muharrem Kasapoğlu beye ve süreci yakından takip edip her iki yatırımın ilçemize kazandırılmasında büyük emek ortaya koyan ve protokol imza törenimizde de bizleri yalnız bırakmayan Milletvekilimiz Sayın Fuat Köktaş beye ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik beye ilçem ve şahsım adına en kalbi şükranlarımızı sunuyorum. Spor toto teşkilat başkanımız ile imzalamış olduğumuz protokol çerçevesinde en kısa zamanda ilçe stadımız ve olimpik yüzme havuzumuz ilçemizin hizmetinde olacak. İlçemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Togar'dan iki büyük müjde
Başkan Togar'dan iki büyük müjde
Başkan Togar'dan iki büyük müjde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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