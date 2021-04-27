Başkan Togar'dan başarılı sporcuları ödül

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, başarılı sporcuları ödüllendirmeye devam ediyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, başarılı sporcuları ödüllendirmeye devam ediyor.

Başkan Togar, İtalya'nın Venedik kentinde organize edilen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde Avrupa Atletizm Şampiyonası erkekler cirit atma finalinde Türkiye'yi gururla temsil eden altın ve gümüş madalya kazanarak Türk bayrağını dalgalandıran sporcuları makamında ağırladı.

Spora ve sporculara desteğimiz sürüyor

Farklı alanlarda sportif faaliyetler yürüten sporculara her alanda destek sağladıklarına değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Profesyonel ve amatör olarak sportif aktiviteler yürüten lisanslı veya lisanssız tüm sporcularımıza elimizden gelen imkanları sonuna kadar sunuyoruz. Onların en iyi şekilde yetişmesi ve gururla bizleri temsil etmesi için tüm tesislerimizin kapılarını sonuna kadar açıyoruz" dedi.

Togar, altın ve gümüş madalya kazanan sporcuları ağırladı

İtalya'da düzenlenen müsabakada altın ve gümüş madalya kazanan sporcuların başarılarından gurur duyduğunu söyleyen Başkan Togar, "Bizleri yurt içinde ve yurt dışında en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı kutluyorum. İtalya'nın Venedik kentinde bulunan Jesolo bölgesinde organize edilen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde Avrupa Atletizm Şampiyonası F41 kategorisi erkekler cirit atma finalinde ilk kez milli formayı giyen ve 33,87 metrelik atışıyla altın madalya kazanarak Türkiye rekoru kıran Sanayi Mahallemizde yetişen 18 yaşındaki milli atletimiz gururumuz ülkemizi, şehrimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil ederek al bayrağımızı dalgalandıran Ömer Faruk İlkin, babası Belediyemiz Meclis Üyesi Cemil İlkin, 30.01 metrelik atışıyla gümüş madalya kazanan sporcumuz Gürkan Uncuoğlu ve hocaları Musa Davulcu'yu belediyemizde ağırladık. Sporcularımızı, ailelerini ve hocalarını gönülden tebrik ederek, başarılarının devamını dilerim" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı