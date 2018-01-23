Başkan Toçoğlu "Tüm Şikayetler Anlık Takip Edilecek"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, ulaşımda yeni bir çalışmanın daha hayata geçirileceğini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Trafik ve Toplu Taşıma Merkezi'ni hizmete aldıklarını ifade eden Başkan Toçoğlu, şehrin dört bir yanında ulaşımı anlık olarak takip edip, sorunlara müdahalelerde bulunacaklarını söyledi.

Başkan Toçoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ulaşımla ilgili şikayet ve taleplerini daha hızlı değerlendirip güçlü bir iletişim sağlamak adına yeni bir yapı kuruyoruz. Trafik ve Toplu Taşıma Merkezi'ni hizmete alıyoruz. Tüm toplu taşıma araçlarında kamera ve araç takip sistemi yönetmelikte zorunlu olduğu için tüm bu sistemler araçlara kuruluyor. Bu sistem kapsamında vatandaşlarımızın araç içerisinde, yolculuk yaparken anlık talep ve şikayetlerini bu merkezde değerlendireceğiz. Vatandaşlarımız telefon, mail, whatssapp iletişim araçlarını kullanarak bizlere taleplerini iletebilecekler. Bu sayede şehrimizin dört bir yanında ulaşımı anlık olarak takip edip, sorunlara müdahalelerde bulunacağız. Daha huzurlu, konforlu bir ulaşım tesis etmek adına çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz" dedi. - SAKARYA