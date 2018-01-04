Başkan Toçoğlu, Sakaryaspor'un Hazırlık Maçını İzledi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakaryaspor'un Antalya'da ki hazırlık kampında Gazişehir Gaziantep ile karşılaştığı maçı izledi.



Sakaryaspor Başkanı İsmail Gürses'le birlikte Sakaryaspor'un hazırlık mücadelesine ortak olan Sakarya Büyükşehir Başkanı Zeki Toçoğlu, Lig'in ikinci yarısında takımın şampiyon olcağına inandıklarını ve vazgeçmeyeceklerini belirtti. Toçoğlu, Antalya'da kampında olan Sakaryalı işçilerle de bir araya geldi.



Sakaryaspor'un hazırlık kampında Gazişehir Gaziantep ile karşılaştığı maçı izleyen Başkan Toçoğlu,, "Ligin 2. yarısı için kamp yapan Sakaryasporumuzu Antalya'da ziyaret ettik. Gazişehir Gaziantep ile olan hazırlık maçını Kulüp Başkanımız İsmail Gürsel ile birlikte izledik. İkinci yarıda şampiyonluğa olan inancımız tam. Her fırsatta ifade ediyoruz; takımımızın hak ettiği yer Süper Lig'dir. Hazırlık kampımızda sporcularımızın moralli olduğunu görüyoruz. İnşallah en iyi şekilde ikinci yarıya hazırlanacaklar. İnanıyoruz, vazgeçmiyoruz. Bu yılı da şampiyon olarak tamamlayacağız" dedi. - SAKARYA