Başkan Toçoğlu'ndan Milletvekillerine Hayırlı Olsun Ziyaretleri

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sakarya'yı temsil eden milletvekillerini ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Sakarya Milletvekillerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti Milletvekilleri Ali İhsan Yavuz, Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek'le bir araya gelen Başkan Toçoğlu, MHP Milletvekili Levent Bülbül, CHP Milletvekili Engin Özkoç ve İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır'la buluştu. Başarı dileklerini ileterek yeni dönemin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Toçoğlu, Sakarya ortak paydasında buluşarak yeni yatırım ve hizmetleri şehre kazandıracaklarını söyledi. Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerini paylaşan Başkan Zeki Toçoğlu, "Bugün Ankara'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdik. AK Parti Milletvekillerimiz Ali İhsan Yavuz, Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek'i ziyaret ederek yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunduk. MHP Milletvekili Levent Bülbül, CHP Milletvekili Engin Özkoç ve İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır'a başarı dileklerimizi ilettik. Bizim tek derdimiz Sakarya. Şehrimize daha fazla hizmet etmek için çalışmaya, Sakarya ortak paydasında buluşmaya devam edeceğiz. Şehrin doğasını, çevresini, göllerini, denizini, toprağını, yaylalarını, mimarisini, havasını, parklarını korumak bu şehre karşı olan ahlaki sorumluluğumuzdur. Şehrin doğal güzelliklerini korurken, altyapı, ekonomik, kültürel, duble yollar ve sosyal ihtiyaçlar bağlamında şehrin gelişimini sağlamak da bizim görevimizdir" dedi.

Sakarya'yı hep birlikte geliştireceklerinin altını çizen Başkan Toçoğlu, "Burada bir dengeden bahsediyoruz. Şehrimizi hem koruyacağız hem de gelişimini sağlayacağız. Sadece bir tarafa ağırlık vermeyeceğiz. Her iki tarafı da dengede götüreceğiz. Bize yakışan budur. Şehrin imarına sahip çıkamazsak; Sakarya yaşanmaz bir hal alır. Planlara bağlı kalmak zorundayız. Yatay mimariden taviz veremeyiz. Yatay mimari hem estetik hem de güvenlik açısından Sakarya'nın tarzı olmuştur. Nehirlerimizi, göllerimizi, denizimizi kaderine terk etmedik. Şehrimizi kanalizasyon ağlarıyla donattık. Atıksu arıtma tesisleri inşa ettik. Sakarya Nehri'ne, Karadeniz'e, Sapanca Gölü'ne atık karışımını önledik. Yeşil alanlar oluşturduk, parklarla şehrimize nefes aldırdık. Şehrimizi hem koruduk hem de geliştirdik. Şehrimizin gelişimine katkı sağlaması açısından duble yollar inşa ettik, yeni yollar açtık. Projelerimiz devam ediyor. Tarihi Uzunçarşı'da restorasyon çalışması gerçekleştiriyoruz. Yeni meydanlar inşa ettik. Şehrimizin altyapısını yeniledik. İlçelerimize parklar, meydanlar kazandırdık. İnşallah çevre hassasiyetimizden taviz vermeden çalışmaya, Sakarya'yı doğasıyla iç içe büyüyen bir şehir olarak inşa etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti SKM Başkanı Ali İhsan Yavuz'da, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'nu Ankara'da misafir ettik. Nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Milletvekili arkadaşlarımızla şehrimize hizmetler kazandırılması için çalışıyoruz. Sakarya'nın kendine has güzelliğini muhafaza edecek, gelişimine katkı sunacak yatırımlar için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

CHP Grupbaşkanvekili Engin Özkoç ise, Başkan Toçoğlu'na nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'na ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Sakarya son yıllarda yakaladığı gelişim ivmesiyle Türkiye'de dikkat çeken şehirlerin başında geliyor. İnşallah yeni dönemde de şehrimiz için çalışmaya devam edecek, birlikte geleceğin Sakarya'sını inşa edeceğiz" dedi. - SAKARYA