Başkan Toçoğlu'na Ziyaret

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu ziyaret etti.

Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, Afet Koordinasyon Merkezindeki (AKOM) görüşmede konuşan Atalay, memleketi olan Sakarya'nın her zaman farklı bir yerde olduğunu söyledi.

Sakarya için yapılan her çalışma, gerçekleştirilen her projenin kendilerine mutluluk verdiğini dile getirerek, "Büyükşehir Belediye Başkanımızla da zaman zaman bir araya geliyor, sevdamız olan Sakarya'yı konuşuyoruz. Sakarya gün geçtikçe gelişiyor. Bizler de Ankara'da şehrimizi yakından ilgilendiren çalışmaları takip ediyoruz. İnşallah hep birlikte Sakarya'yı daha da iyi yerlere taşıyacağız." diye konuştu.

Ziyaretinden dolayı Atalay'a teşekkür eden Toçoğlu, "Türk-İş Başkanımız Ergün Atalay'ı AKOM'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyduk. Uzun yıllardır şehrimizi Ankara'da başarıyla temsil eden Ergün Atalay, şehrimizin yatırımları ve projeleri ile de yakından ilgileniyor. Biz de Ergün ağabeyimizle sıklıkla bir araya geliyor, istişarelerde bulunuyoruz. Sakarya bizim evimiz. Sakarya'nın doğasını, yeşilini, çevresini korumak en büyük sorumluluğumuz. İnşallah birlik ve beraberliğimizle Sakarya'nın doğasını koruyarak, yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.