Başkan Toçoğlu: "Meydanlar Şehrin Ruhunu Yansıtır"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Demokrasi Meydanı'nda başlatılacak dönüşüm çalışmasının projesini açıkladı.



Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Başkan Toçoğlu, "Klasik dönemden bu yana Dünya'nın en önemli şehirleri meydanlarıyla anılan şehirler olmuştur. Geçmiş dönemlerden bugüne farklı şekillerle ve işlevlerle öne çıkan şehir meydanları bugün Demokrasi'nin güçlendiği yerler olarak dikkat çekmektedir. Şehrin meydanları o şehrin ruhunu yansıtır. Halk orada buluşur, vakit geçirir, tartışır, eğlenir. Şehir merkezindeki meydanlar sosyal, siyasal, kültürel alışverişin/geçişkenliğin sağlandığı alanlardır. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerde ve şehrimizin farklı noktalarında meydanlar inşa ettik. Şehrimizde bulunan meydanların yeni bir fonksiyonla halkın daha yoğun kullanımını sağlayacak şekilde düzenlemeye çalıştık. Daha önce de kamuoyuyla paylaşmış, Demokrasi Meydanı'nın yenilenmesi için bir çalışma başlattığımızı ilan etmiştik. Bu kapsamda önceklikle anket çalışması yaparak halkımıza Demokrasi Meydanı'nda nelere ihtiyaç duyulduğunu sorduk. Sosyal medyada Demokrasi Meydanı'yla ilgili yöneltilen eleştirileri, talepleri tek tek değerlendirerek analiz ettik. Basında meydana dönük eleştirileri, yeni meydandan beklentileri, yer alan haberleri ele aldık, değerlendirdik. Sivil Toplum Kuruluşlarımızla görüşüp, geniş katılımlı toplantılar düzenleyerek farklı kesimlerin görüşlerini alarak yeni bir proje başlattık"dedi.



Yeni projeninin hazırlandığından da bahseden Toçoğlu, "Yaptığımız araştırmalarda meydanın zemin, aydınlatma, sosyal alan, kafe, yeşil gibi eksikleri olduğu tespit edildi. Bu çerçevede uzun süre üzerinde çalışarak ortaya yeni bir proje çıkarttık. Bugün Demokrasi Meydanı için hazırladığımız projeyiz sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah örnek bir meydanı şehrimize kazandıracağız. Büyükşehir olarak katılımcı belediyecilik anlamında vatandaşlarımızın görüşlerini çok önemsiyoruz. Bu görüşler doğrultusunda projemizi belirledik. Bu konuda gelecek yapıcı eleştirilere de açığız. Hedefimiz hep birlikte en iyisine ulaşmaktır. Projemizin hazırlanışında görüşleriyle destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu. - SAKARYA