Başkan Toçoğlu, Karasu'da Vatandaşların Taleplerini Dinledi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, şehrin kuzey ilçesi Karasu'ya gerçekleştirdiği ziyarette vatandaşlarla bir araya geldi taleplerini yerinde dinledi.

Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu'yla gezen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, ailelerle hatıra fotoğrafı çektirdi, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Başkan Toçoğlu, Karasu'nun sosyal hayatına büyük bir katkı sunacak Sosyal Gelişim Merkezi'nde çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Çocukların gelişimlerine katkı sunacak Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'ni kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını dile getiren Başkan Toçoğlu, "Karasu ilçemize gerçekleştirdiğimiz ziyarette ailelerimizle ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Talep ve önerilerini dinledik. Çocukların, kadınların, engellilerin, ailelerin faydalanacağı Sosyal Gelişim Merkezi'ni ilçemize kazandırıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız. Hedefimiz mutlu şehir Sakarya'yı geleceğe taşımaktır" dedi. - SAKARYA