Başkan Toçoğlu Kadın Kollarını Ağırladı

AK Parti İl ve İlçe Kadın Kolları yönetimi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Kadın Kolları İlçe Yönetimleri ile bir araya geldi. Reisoğlu Restoran'da gerçekleştirilen toplantıda Başkan Toçoğlu'nun yanı sıra AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan ve Ali Oktar, İl Kadın Kolları Yönetimi ve İlçe Başkanları yer aldı. İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, "Bizim davamız büyük bir davadır. Biz Fatih Sultan Mehmetleri doğuran analarız. Bizler Osmanlı padişahlarının analarıyız. Derdimiz büyük. Yine geldik bir seçime. Her seçim öncesinde arkadaşlara bu seçim çok önemli diyoruz. Ama bu seçim gerçekten hepsinden önemli. Biz Kadın Kolları Teşkilatı olarak yine kenetlenmiş bir şekilde sahaya çıkacağız. Kapı kapı gezip davamızı anlatacağız. Biz bu partinin öznesi olan kadınlarız. Bugün burada 16 ilçeden toplandık. Biz rahatlıktan gelmedik. Zor günlerimizi unutmadan koşturmaya devam edeceğiz" dedi.

"Refaha ulaştık"

Ziyarette bir konuşma yapan Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "Sık sık dile getiriyoruz ama bu kutlu yürüyüşü yöneten, altyapısını oluşturan kadınları burada bir kez daha gördük. Allah hepinizden razı olsun. Zehra başkanımızın söylediği gibi geçmişi çok çabuk unutuyoruz. Üniversiteden mezun olduğumda hiçbir yerde iş bulamadım. Örtüm başta olmak üzere çeşitli bahanelerle iş kapılarından geri döndüm. AK Parti hükümeti olarak gerçekten önemli yollar kat ettik. AK Parti yokken hizmet yoktu, ekonomi yoktu, insana değer yoktu. Biz o günlerden çok kısa sürede ciddi bir refaha ulaştık" dedi.

"Altyapıya 1,3 milyar"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ise yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak Sakarya'mızın 16 ilçesine elimizdeki imkanlarla hizmet götürmeye çalıştık. Taraklı'dan Kocaali'ye Büyükşehir Belediyesinin güçlü elinin değmediği hiç bir ilçemiz yok. Yaz kış susuzluk çeken Kaynarcaya Sapancamızdan 10 milyonluk yatırımla su götürdük. Bu yıl 600 bin insanın yaz mevsimini geçirdiği Karasu'da su sıkıntısı yaşatmadık. Şehrimiz altyapısına 1,3 milyarlık yatırım yaptık. Hamdolsun şehrimizin kronik bir durumu yok. Sakarya Türkiye'nin en yaşanılabilir şehirlerinden bir tanesi. Elbette eksikliklerimiz var. Onları da en kısa sürede tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizin gelecek nesillerinin sağlıklı gelişimi için spor yatırımlarını önemsiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimize kapalı yüzme havuzu kazandıracağız. Yenikent ve Akyazı'ya kazandıracağımız yüzme havuzunun proje aşamasını tamamladık. Yüzme havuzuyla yetinmeyerek çocuklarımızın ve kadınlarımızın sosyal hayatlarına katkı sağlamak için ilçelerimizin tamamına Sosyal Gelişim Merkezlerimizi inşa edeceğiz. İl Başkanımız Fevzi Kılıç'ın da ifade etiği gibi bizler sizin sahada başınızı öne eğeceğiniz hiç bir şey yapmadık. Türkiye'nin birçok yerinde insanlar Sakarya'daki kardeşlik atmosferinden bahseder. Önemli bir seçim sürecindeyiz. Sizin fedakarlığınızla başarılı sonuç elde edeceğimizden şüphem yok. Biz daha iyiyi elde etmek için çalışmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımıza Sakarya'dan en güçlü desteği sunacağız" dedi. - SAKARYA