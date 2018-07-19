Başkan Toçoğlu: "Hep Birlikte Çalışmaya Devam Edeceğiz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi İslam Arslan, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer ile bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi İslam Arslan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Gençlerin her alanda kendini geliştiren bireyler olmasının önemine dikkat çeken Başkan Toçoğlu, AK Parti döneminde gençlerin önemli görevler üstlendiklerini belirtti. Başkan Zeki Toçoğlu, "AK Parti iktidarıyla birlikte genç arkadaşlarımız ülkemizin geleceğinde söz sahibi olarak önemli görevleri başarıyla yürütüyor. Her alanda kendilerini geliştiren, yeniliklere açık olan, milli ve manevi değerlere bağlı gençlerimiz inşallah daha iyi noktalara ulaşacaktır. Genç arkadaşlarımızla yol yürümeye, birlikte çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Rabbim çalışmalarını kolaylaştırsın" dedi. - SAKARYA