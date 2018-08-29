Başkan Toçoğlu Ankara'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ankara'ya giden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Beraberinde SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş ve Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan ile AK Parti Genel Merkezi'nde Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile bir araya geldi. Başkan Zeki Toçoğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'yı ziyaret etti. Sakarya'nın her zaman ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getiren Yazıcı, Sakarya'ya selamlarını iletti. Toçoğlu'nu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise; Sakarya'dan yeni dönemde büyük bir destek beklediklerini dile getirerek; Sakarya'ya özel önem verdiklerini ifade etti.

"Başarı dilekleri"

Temasları kapsamında AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'u da ziyaret eden Başkan Toçoğlu, Yavuz'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek başarı dileklerini iletti. Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'nu Genel Merkezimizde ağırladık. Nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.

"AK Parti'yle büyümeye devam"

Genel Başkan Yardımcısı Yavuz yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz, teşkilatımızla birlikte birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Şehrimiz için çalışmalar gerçekleştiriyor, şehrimizin projelerini Ankara'da takip ediyoruz. Şehrimiz hem yerel yönetimlerimizin hem de hükümetimizin yatırımları ile gelişiyor, büyüyor. Bu şehre hizmet etmek adına yaşanan her gelişme heyecanımızı arttıyor, bizlere motivasyon katıyor. Önümüzde yerel seçimler var. Hem şehrimizde hem de ülkemizde AK Parti olarak seçimlerden en iyi şekilde ayrılacak, ülkemizi, şehirlerimizi AK Parti siyasetiyle kalkındırmaya devam edeceğiz" dedi.

"Örnek şehir Sakarya"

Ziyaretlerde konuşan Başkan Zeki Toçoğlu, "Ankara'da partimizin genel merkezini ziyaret ettik. Genel Başkan Yardımcılarımız Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz ve Mahir Ünal'ı ziyaret ederek, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ettik. Şehrimize ilişkin bilgiler verdik. Genel Başkan Yardımcılarımız da Sakarya'nın yanında olduklarını belirterek, selamlarını ilettiler. Hamdolsun hem hükümetimizin yatırımları hem de yerel yönetimler olarak hayata geçirdiğimiz projelerle Sakarya örnek bir şehirdir. AK Parti erdemliler hareketidir. AK Parti'de siyaset yapmak ilkeli olmak, tevazuyu hep en önde tutmaktır. Her zaman kardeşlik hukukuna bağlı kalarak davamıza hizmet etmektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi gönül belediyeciliği ile milletimizle kucaklaşmaktır. AK Parti'de siyaseti; ilkelerle, değerlerle yapmaktır. Önümüzde yerel seçimler var. En iyi şekilde çalışacak, şehrimizde başarılı bir sonuç elde edeceğiz. Bu vesileyle Genel Başkan Yardımcılarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA