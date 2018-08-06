Başkan Tekintaş: "Galericiler Tek Çatı Altında Toplanacak"

Altınordu Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda alınan kararla birlikte, 'Galericiler Sitesi'nin yapımı için start verildi.

Altınordu Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ın konuşması ile başladı. Başkan Tekintaş konuşmasında, Altınordu Belediyesi tarafından yapılan ve yapımı devam eden projeler hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. 2014 yılından bu yana ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Tekintaş, "2014 yılından bu yana Altınordu ilçemizde gece-gündüz demeden çalışma yürütüyoruz. Bu çerçevede 228 km beton yol, 94 km sıcak asfalt ve 38 km'lik yeni imar yolunu ilçemize kazandırdık. Ulaşım alanında önemli çalışmaların yanı sıra Şirin Pazar, Karşıyaka Pazar, Karacaömer Sanayi Sitesi, Yaşlı Yaşam Merkezi ve birçok alandaki projelerimizi ise bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.

"Galericiler tek çatı altında toplanacak"

Yapılan konuşmanın ardından Altınordu Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı'nın gündem maddesi görüşüldü. Şehir içerisinde hizmet veren galerici esnafının bir çatı altına toplanmasına imkan sunacak olan Galericiler Sitesi'nin yapımını kapsayan gündem maddesi gerçekleştirilen oylama sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Altınordu Belediye Meclisi tarafından kabul edilen ve Eskipazar Mahallesi'nde inşa edilecek olan içerisinde 62 iş yeri ve sosyal tesislerin bulunacağı Galericiler Sitesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yıllardır beklenen bir çalışmayı hayata geçireceklerini söyledi. Galericiler Sitesi'nin tamamlanması ile şehir merkezinde galeri kalmayacağını ve hepsinin bir çatı altında toplanacağını ifade eden Başkan Tekintaş, "Eskipazar Mahallesi'nde galericilerin tek çatı altında toplanacağı, içerisinde 62 iş yeri ve sosyal tesislerin yanı sıra oto pazarında bulanacağı çok özel bir mekan inşa edeceğiz. Galericiler Sitesi tamamlandıktan sonra şehir merkezinde ikinci el araba alım satım ticareti olmayacak. Bu kapsamda Galericiler Sitesi için ihaleyi gerçekleştirerek kısa süre içerisinde bitirmeyi ve şehir merkezindeki alanları bir araya toplamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Altınordu Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı müdürlüklerden gelen gündem maddelerinin oylanması ve görüşlerin dile getirilmesinin ardından sona erdi. - ORDU