Başkan Tekin, sporcular ve yöneticilerle bir araya geldi

16.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:23

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryerispor futbolcuları ve yöneticileriyle kahvaltıda bir araya geldi.



Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, futbolcuların başarılarının devamını dileyerek, "Pazaryerinin gururu Pazaryerisporumuzun futbol takımıyla kahvaltı programında bir araya geldik. Gençlerimiz böyle birlik beraberlik içinde olduğu sürece Pazaryeri daima güzel daima aranan özlenen sevilen ilçe olarak kalacaktır. İyi ki varsın Pazaryeri" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA