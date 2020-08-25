Başkan Tekin şerbetçiotu işleme fabrikalarını ziyaret etti Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Türkiye'de sadece Pazaryeri'ne has bir bitki olan ve hasadına geçtiğimiz hafta başlanılan şerbetçiotu toplama ve işleme yerlerini ziyaret etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Türkiye'de sadece Pazaryeri'ne has bir bitki olan ve hasadına geçtiğimiz hafta başlanılan şerbetçiotu toplama ve işleme yerlerini ziyaret etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda yetiştirilen ve ülke ekonomisine büyük katkısı bulunan şerbetçiotu başta içecek, kozmetik, gıda sektörlerinde kullanılıyor. Şerbetçiotu toplama ve işleme yerlerini ziyaret eden Başkan Tekin, yetkililerden bilgiler aldı.

Şerbetçiotunun Pazaryeri ilçesinin en önemli geçim kaynaklarının başında geldiğini vurgulayan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Bu yıl şerbetçiotu hasadımız geçtiğimiz haftalarda başladı. İşleteme merkezlerinde çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik. İlçemizde geçtiğimiz aylardaki yoğun yağışlar nedeni ile bazı tarlalarımız zarar görse de çiftçimiz için bu yıl verimli geçti. Şerbetçiotu rekoltemiz bu yıl aldığımız bilgilere göre yüksek. Rabbim çiftçilerimize bol kazançlar nasip etsin inşallah" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA