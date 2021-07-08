Başkan Tekin seçim vaatlerini hayata geçiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Tekin seçim vaatlerini hayata geçiriyor

Başkan Tekin seçim vaatlerini hayata geçiriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in 31 Mart yerel seçimlerinde ilçe kadınlarına söz verdiği seçim vaatlerini hayata geçiriyor.

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in 31 Mart yerel seçimlerinde ilçe kadınlarına söz verdiği seçim vaatlerini hayata geçiriyor.

Başkan Tekin, bu vaatlerden ilki olan ve çalışmalarına 2 ay önce başlanılan konserve fabrikasında son aşamaya gelindiğini söyledi. Fabrika tamamlandığında ilçe kadınlarına fazlasıyla iş imkanı sağlanacağını kaydetti. Tekin, bir diğer vaadi olan kapalı pazaryeri projesiyle ilgili olarak da çalışmaların en kısa sürede başlayacağı müjdesini verdi. Kapalı Pazaryeri hakkında bilgiler aktaran Başkan Tekin, "31 Mart Yerel Seçimlerinde vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda ilçe halkımıza sözümüz vardı. Önümüzdeki hafta kapalı pazaryerimizin için çalışmalara başlıyoruz. Yapılacak kapalı pazarımız ilk etapta en az 2 dönümlük alanlı kaplıyor. Çok amaçlı olarak yapılacak kapalı pazaryerimizde mescit, çay ocağı, sebze ve giyim satış alanları olarak planlandı. Kapalı pazar alanımızı kurmakla ilçemizin başlıca diğer sorunu olan otopark sorununu çözmüş olacağız. İlçe pazarı kurulmadığı günlerde kapalı pazar alanımız ilçe halkımıza otopark olarak hizmette olacak. Projemize destek veren AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı'ya, AK Parti il Başkanımız Serkan Yıldırım'a ve İlçe Başkanımız İsmail Soydan'a teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Tarkan Müge Anlı Acun Ilıcalı Orhan Gencebay
Spor Fatih Terim Metin Oktay Aykut Kocaman Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Tekin seçim vaatlerini hayata geçiriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 14:07:43. #1.15#

title