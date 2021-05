Başkan Tekin, sahaya indi

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin yeni haftaya köy ziyaretleriyle başladı.

İlçedeki tüm köyleri gezip ardından ilçe merkezinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek olan Başkan Tekin, bu ziyaretlerde hem eksikleri tespit edecek hem de sorun ve talepleri birinci ağız olan muhtarlardan dinlemiş olacak.

Sorunların tespiti için mahalle ziyaretlerine başladı

Geçtiğimiz hafta Torbalı Belediye Başkanlığı'na seçilen Mithat Tekin, köy ziyaretlerine başladı. Göreve gelir gelmez önce belediyedeki birimleri dolaşıp burada çalışanlarla yani kendi deyimiyle mesai arkadaşlarıyla bir araya gelen Başkan Tekin, mesai arkadaşlarından halkın beklentileri doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirmeyi, çözüm odaklı ve yenilikçi olmayı istemişti. Başkan Tekin yeni haftaya da köy ziyaretleriyle başladı. İlçedeki tüm köyleri gezip ardından ilçe merkezinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek olan Başkan Tekin, bu ziyaretlerde hem eksikleri tespit edecek hem de sorun ve talepleri birinci ağız olan muhtarlardan dinlemiş olacak.

HALKIN İÇİNDE BİR BAŞKAN

Bu kapsamda Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'in ilk durağı ova köyleri oldu. Göllüce, Bülbüldere, Subaşı, Pamukyazı, 19 Mayıs, Naime, Tulum, Atalan ve Kırbaş mahallelerine çıkarma yapan Tekin'e CHP İlçe Başkanı Erol Günaydın eşlik etti. Burada mahalle muhtarları ve vatandaşlarla sohbet eden Tekin, talep ve sorunları da not aldı. Gittiği her yerde yoğun ilgi ile karşılaşan Başkan Tekin, "Göreve gelir gelmez ilk iş mahalle muhtarlarımızı ziyaret etmeye başladık. Dün Göllüce, Bülbüldere, Subaşı, 19 Mayıs, Naime, Tulum, Atalan ve Kırbaş'da muhtarlarımız ile bir araya gelerek sorun ve beklentileri dinledik. Muhtarlarımız ile koordineli bir şekilde çalışıp sorunları çözüme kavuşturacağız. Bu haftamızı köy ziyaretlerine ayırdık. Önümüzdeki hafta da merkez mahallelerimizin beklentilerini dinleyeceğiz. Her zaman halkımızın içinde olacağız" ifadelerine yer verdi.

