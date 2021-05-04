Başkan Tekin, sahaya indi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Tekin, sahaya indi

Başkan Tekin, sahaya indi
Bültenler - Haberler | Güncel

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin yeni haftaya köy ziyaretleriyle başladı.

İlçedeki tüm köyleri gezip ardından ilçe merkezinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek olan Başkan Tekin, bu ziyaretlerde hem eksikleri tespit edecek hem de sorun ve talepleri birinci ağız olan muhtarlardan dinlemiş olacak.

Sorunların tespiti için mahalle ziyaretlerine başladı

Geçtiğimiz hafta Torbalı Belediye Başkanlığı'na seçilen Mithat Tekin, köy ziyaretlerine başladı. Göreve gelir gelmez önce belediyedeki birimleri dolaşıp burada çalışanlarla yani kendi deyimiyle mesai arkadaşlarıyla bir araya gelen Başkan Tekin, mesai arkadaşlarından halkın beklentileri doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirmeyi, çözüm odaklı ve yenilikçi olmayı istemişti. Başkan Tekin yeni haftaya da köy ziyaretleriyle başladı. İlçedeki tüm köyleri gezip ardından ilçe merkezinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek olan Başkan Tekin, bu ziyaretlerde hem eksikleri tespit edecek hem de sorun ve talepleri birinci ağız olan muhtarlardan dinlemiş olacak.

HALKIN İÇİNDE BİR BAŞKAN

Bu kapsamda Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'in ilk durağı ova köyleri oldu. Göllüce, Bülbüldere, Subaşı, Pamukyazı, 19 Mayıs, Naime, Tulum, Atalan ve Kırbaş mahallelerine çıkarma yapan Tekin'e CHP İlçe Başkanı Erol Günaydın eşlik etti. Burada mahalle muhtarları ve vatandaşlarla sohbet eden Tekin, talep ve sorunları da not aldı. Gittiği her yerde yoğun ilgi ile karşılaşan Başkan Tekin, "Göreve gelir gelmez ilk iş mahalle muhtarlarımızı ziyaret etmeye başladık. Dün Göllüce, Bülbüldere, Subaşı, 19 Mayıs, Naime, Tulum, Atalan ve Kırbaş'da muhtarlarımız ile bir araya gelerek sorun ve beklentileri dinledik. Muhtarlarımız ile koordineli bir şekilde çalışıp sorunları çözüme kavuşturacağız. Bu haftamızı köy ziyaretlerine ayırdık. Önümüzdeki hafta da merkez mahallelerimizin beklentilerini dinleyeceğiz. Her zaman halkımızın içinde olacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler

Son dakika haberleri! Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (5)
Son dakika haberleri! Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (5)
Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular
Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular
Son dakika: KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler kurtardı
Son dakika: KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Özcan Deniz Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Diego Mesut Özil Rıza Kayaalp Ünal Karaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Tekin, sahaya indi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:44:04. #1.16#

title