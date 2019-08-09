Başkan Tekin kickboks sporcularını ağırladı

Başkan Tekin kickboks sporcularını ağırladı

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeyi temsil eden kickboks takımını ağırladı.

09.08.2019 10:09
Başkan Tekin kickboks sporcularını ağırladı

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeyi temsil eden kickboks takımını ağırladı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen iller arası kickboks turnuvasında boy gösteren Pazaryerispor kickboks takımını ağırladı. Başkan Tekin, Pazaryerispor Kickboks takımının Simav'da centilmence mücadele ettiklerini belirterek, "Kickboks takımı sporcularımız Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü tarafından düzenlenen, Zafer Kupası Kick Boks turnuvasında 14 madalya kazanarak bizleri çok mutlu ettiler. Kendilerini başarılarından dolayı kutluyorum. Pazaryeri Belediyesi olarak her zaman sporcularımıza ve spor kulüplerimize desteğimiz sürecektir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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