Başkan Tekin, inşaat çalışmalarını inceledi
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Başkan Tekin, inşaat çalışmalarını inceledi

Başkan Tekin, inşaat çalışmalarını inceledi
Bültenler - Haberler | Güncel

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, inşaatı devam eden projeleri gezip, inşaatın son durumuyla ilgili müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı.

Belediyenin projeleri bir bir tamamlanacak

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, inşaatı devam eden projeleri gezip bilgi aldı. Göreve geldiği günden bu yana sıkı bir şekilde mesai harcayan Başkan Tekin, çalışmaları devam eden Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün tek elden koordine edileceği binanın ve çalışan anneler için yapımı devam eden kreşin inşaatlarını inceledi. Müteahhit firma yetkililerinden ve süreci takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu'ndan son bilgileri alan Tekin, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması yönünde talimatlar verdi.

ÇALIŞMALAR PLANLANDIĞI GİBİ

İlk olarak Ortaköy mevkiindeki sahada yapılan ve 3 birimin bir arada hizmet vereceği kompleksin inşaatını inceleyen Başkan Tekin, "Torbalı'nın ihtiyaçlarını en aza indirmek için yoğun mesai harcıyoruz. Bu kapsamda inşaat çalışmaları süren kreşimiz ve hizmet birimimizi ziyaret ettik. Çalışmalar planlandığı gibi devam ediyor. Herhangi bir aksaklık yok. Yıl sonuna kadar iki tesisin de inşaatı tamamlanmış olacak. Ayrıca merhum başkanımız İsmail Uygur'un mega projem dediği kent meydanı, belediye binası ve otoparkı kapsayan proje için kısa sürede çalışmalarımız hızlanacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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