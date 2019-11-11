Başkan Tekin'in yurt dışı temasları

11.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:05

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagavuz yeri Özerk bölgesinde her yıl düzenlenen "Invest Gagauzia" Uluslararası Yatırım Forum'una katıldı.



Gagavuz yeri özelinde ve Moldova genelinde yenilikçi projelerin uygulanmasına ve desteklenmesine önemli ölçüde katkı sağlayan, her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden özel sektör temsilcilerini ağırlayan söz konusu etkinliğe Türkiye-Moldova İş Konseyi olarak katılım sağlayan Başkan Tekin Pazaryeri ilçesi için güzel çalışmalar yaptığını belirtti. Moldova'nın Kişinev şehrinde bulunan Türkiye Büyükelçiliği'ni de ziyaret eden Başkan Tekin, Büyükelçi Halil Gürol Sökmensüer,'e Pazaryeri ilçesi hakkında bilgiler vererek Pazaryeri ilçesinin yatırımcılara tanıtımı amaçlı görüşmeler yaptı.



Başkan Tekin yaptığı açıklamada, "Moldova Cumhuriyeti'nde düzenlenen "Invest Gagauzia" Uluslararası Yatırım Forum'una katılım sağladık. Burada Türk kardeşliğimizi pekiştirdik. Misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum ve Pazaryeri ilçemizi yurt dışında tanıtma fırsatı bulduk her şey güzel ilçem Pazaryeri için" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA