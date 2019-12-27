Başkan Tekin'in Bursa'ya yeni otoyol ziyareti

27.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:32

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ankara-İzmir Otoyolu çalışmaları ile ilgili bir takım temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya gitti.



Başkan Tekin, Bursa ziyaretlerinde Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel'i ziyaret etti. Ziyareti hakkında açıklamada bulunan Başkan Tekin, "Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel ile ilçemizden geçecek olan 2020 -2021 programına alınan Ankara -İzmir Otoyolu çalışmaları ile ilgili değerlendirme yaptık. Yine otoyol projesine bağlantılı olarak ilçemiz için önem arz eden Pazaryeri- Bilecik yol ayrımından ilçemize kadar kavşak ve yol çalışması için istek yazımızı bıraktık. Her şey güzel ilçemiz Pazaryeri için diyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA