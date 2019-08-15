Başkan Tekin'in bayram ziyareti

15.08.2019 16:45

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kurban Bayramında ziyaret edemediği ilçe esnafı ve vatandaşlar ile bayramlaştı. İlçede herkesin sevgisini kazanan Başkan Tekin, Kurban Bayramında ziyaret edemediği esnafları ziyaret ederek esnaflarla bayramlaştı ve ilçe esnafına hayırlı işler temennisinde bulundu. İlçede bulunan kahvehanelerde vatandaşları da ziyaret eden Başkan Tekin, vatandaşlar ile sohbet etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA