Başkan Tekin'in 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı

19.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:35

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Tekin, yayımladığı mesajında, "Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Yüce Meclisin açılış gününü çocuklara bayram olarak hediye etmesi ve bu anlamlı günün halen dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olması bunun önemli bir göstergesidir. Genç bir nüfusa sahip olan Türkiye'nin çağdaş bir yapıya kavuşmasının, çocukların daha sağlıklı ortamlarda yetiştirilmesi ve fiziksel, ruhsal, sosyal gereksinimlerinin çağdaş ölçütlerde karşılanmasıyla sağlanabilir. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın yetiştirilmesinde gerekli kültürel, ekonomik ve sosyal tüm önlemlerin alınması, aydınlık yarınların kurulabilmesi yönünden de büyük önem taşımaktadır. Sağlık, beslenme, eğitim, barınma koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra güç koşullarda yaşayan ve suça yönelen çocuklarımıza sahip çıkılarak topluma kazandırılmaları ve geleceğe hazırlanmaları, toplum olarak temel görevimizdir. İnanıyoruz ki sevgiyi temel alarak yürütülen tüm çabalar, çocuklarımızın korkusuz bir dünyada, kardeşçe, gelecek kaygısı taşımadan yaşamalarına katkıda bulunacaktır. Lider ülke Türkiye'nin aydınlık geleceğinin mimarı olan çocuklarımız için eğitim, sağlık, spor ve sanat alanlarında daha fazla proje üretmeye, yaptığımız her işte önce çocuklarımızı düşünmeye devam edeceğiz. Barış, kardeşlik ve sevginin en saf halini içinde barındıran çocuklarımızın haklarının en büyük savunucusu olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle dünyadaki tüm çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA