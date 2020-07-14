Başkan Tekin'in 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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Başkan Tekin'in 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı.

Başkan Tekin'in 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
14.07.2020 12:25 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:28

Bilecik Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı mesajında, 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü yaşadıklarını belirterek, Tarihi nice kahramanlıklar ve destanlarla dolu olan büyük Türk Milleti, 15 Temmuz 2016 gecesi genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle yeni bir destan yazdı. 15 Temmuz'un, millet iradesinin cesaret ve ferasetle tecelli ettiği, tarihimize altın harflerle yazılmış büyük demokrasi mücadelesinin adı ve 251 demokrasi şehidi verdiğimiz örnek bir kahramanlık destanıdır. Darbelerden çok çeken ve bir daha böyle bir deneyimi yaşamak istemeyen milletimiz, büyük bir sağduyu ve kararlılıkla 15 Temmuz 2016'da ki girişimi engelleyerek bayrağına, iradesine, demokrasisine ve hepsinden önemlisi geleceğine sahip çıkmıştır. Bu direniş milli kimliğimizin birlik duygumuzun en önemli göstergesidir. Bu tür anti demokratik girişimlere ve terör örgütü yapılanmalarına karşı daha güçlü ve kararlı olan Yüce milletimiz, vatanperverliğini dünyaya örnek olacak şekilde sergilemiştir. Yüce milletimiz bu azim ve kararlılığı ile milli birliğine, beraberliğine ve değerlerine özenle, dikkatle içten sahip çıkmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik Kayıtsız şartsız milletindir' sözü bu kalkışmada önemini göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, milletimiz, üstün cesareti, feraseti ve kahramanlığıyla hain darbe girişiminin hezimete uğratılmasında hiç şüphesiz ki en büyük pay sahibidir. Vatanımızda gözü olanlar, istiklal ve hürriyetimize kast etmek isteyenler şunu bilmelidir ki, girişecekleri her türlü hareketin akıbeti, 15 Temmuz gecesinden farklı olmayacaktır. Bayrağımıza, ezanımıza, devlet, kurumlarımıza, meclisimize ve dolayısıyla millet iradesine yapılan bu teşebbüse karşı halkımız kahramanca ülkesini savunmuş ve canı pahasına iradesine sahip çıkmıştır. Türk halkı onurlu duruşunu tüm dünyaya ilan etmiştir. 15 Temmuz gecesi yaşanan şanlı direnişi ve demokrasi zaferinin yıl dönümünde kutlu destanı hatırlayacak, hatırlatacak, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet duyguları ile anmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ tarafından Türkiye'ye, milli iradeye, demokrasiye, ülkemizin birliği ve bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, vermiş oldukları destansı mücadele sonrası hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve Türk milletine sabır, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum.Allah bir daha bu asil millete böyle kara bir gece yaşatmasın" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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