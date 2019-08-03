Başkan Tekin ilçede kurulan hayvan pazarını denetledi.

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ilçede kurulan hayvan pazarını zabıta ekipleri ile birlikte denetledi.

Pazaryeri ilçesinde cumartesi günleri kurulan hayvan pazarında incelemelerde bulunarak zabıta ekiplerince yaklaşan Kurban Bayramı nedeni ile hayvanlarda küpe kontrolü gerçekleştirdi. Başkan Tekin, yaptığı açıklamada,"Kurban bayramına bir hafta zaman kaldı. Arife gününden bir hafta önce ilçemizde kurulan hayvan pazarında satışa sunulan kurbanlık hayvanlarda zabıta ekiplerimizce küpe kontrolü yaptık ve uygunsuz bir işlem görmedik. Hayvan pazarında satışa sunulan kurbanlık hayvanların tamamı ilçemizde yetişen kurbanlıklar olduğunu gözlemledik. Kurban pazarında satış yapan çiftçilerimize kolay gelsin bol kazançlar dileklerimizi ilettik" ifadesinde bulundu - BİLECİK

Kaynak: İHA