Başkan Tekin her davete yetişmeye çalışıyor
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Başkan Tekin her davete yetişmeye çalışıyor

Başkan Tekin her davete yetişmeye çalışıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında yeni normalleşme adımları çerçevesinde serbest bırakılan düğün ve nikah törenlerinde artış yaşanırken Belediye Başkanı Zekiye Tekin, davetlere yetişemiyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında yeni normalleşme adımları çerçevesinde serbest bırakılan düğün ve nikah törenlerinde artış yaşanırken Belediye Başkanı Zekiye Tekin, davetlere yetişemiyor.

15 yıllık belediye personelliği ve 2,5 yıldır da Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe ve köylerinde yapılan bütün düğün cemiyetlerine davet üzerine katılmaya gayret gösteriyor. İlçe halkının sevgisine karşılık vermeye çalışan Başkan Zekiye Tekin, "Yarım elma gönül alma" atasözü doğrultusunda ilçe halkının mutlu günlerinde yanında olarak onların mutluluklarına ortak oluyor. - BİLECİK

Başkan Tekin her davete yetişmeye çalışıyor
Başkan Tekin her davete yetişmeye çalışıyor
Başkan Tekin her davete yetişmeye çalışıyor
Başkan Tekin her davete yetişmeye çalışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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