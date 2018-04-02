Başkan Tekin'e Parke Kredi Şoku

Alaplı Belediyesi 2018 yılı Nisan meclis toplantısı Belediye Başkanı Nuri Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.

Zonguldak Alaplı Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında gündeme gelen, Belediye Başkanı Nuri Tekin'in kredi kullanma yetki verilmesini içeren Hükümet Caddesi'ne parke yapım maddesi AK Parti üyelerin oylarıyla red edilirken, CHP'li bir üyelinin toplantıya katılmaması nedeniyle salt çoğunluğuna ulaşılmayınca parke taşı için kredi onay çıkmadı. Alaplı'ya yapılacak her türlü hizmete destek vereceklerini ifade eden meclis üyelerinin verdikleri red oyuyla çelişkiye düştüklerini belirten Başkan Nuri Tekin, "Alaplı için çok konuşuyorsunuz, Alaplı'ya bir şey yapılmasını istemiyorsunuz. Oylama geldiğinde vermiyorsunuz. Ama biz bugüne kadar nasıl olduysa tüm engellemelere rağmen Alaplı'ya hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Alaplı Belediyesi'nin yapılan hizmetlerin devamı için önemli olan Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün kredi kullanımına ilişkin; İç İşleri Bakanlığı'ndan gerekli borçlanma izni alınmasına yönelik işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususundaki görüşüldüğü toplantıda, asfalt yapımı için İller Bankası'ndan kredi kullanılması oy çokluğuyla kabul edildi. Parke yapımı için İller Bankası'ndan kredi kullanılması ise, CHP'li bir üyenin katılmaması nedeniyle salt çoğunluğuna ulaşılmayınca Parke taşı için kredi onay verilmedi.

Borçlanma konusunda hakkında bilgi veren Mali Hizmetler Müdürü Tüzim Aslan, İller Bankası'ndan kullanılmak üzere 84 ay ödemeli, 2 milyon 300 bin lira asfalt kredisi için yetki istediklerini söyledi. Meclis toplantısında söz alan Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Alaplı yollarımızda sıkıntı var. Yollarımızı yapmak İller Bankası'ndan 7 yıl vadeli üzerinden kredi talebemiz var. Bu kredi aldığımızda asfalt problemini ile yollarımızı iyi konumuna getireceğiz. Bizim dönemimizde yollar ile ilgili güzel çalışmalarımız oldu. Yapacağımız en son bir asfalt çalışmamız olacak" diye konuştu.

Toplantının bir diğer gündem maddesinde ise 2018 çalışma programına alınan Hükümet Caddesindeki kaldırımların parke taşı ile kaplanması ve kaldırım bordürlerinin yenilenmesi teklifine ilişkin görüş bildirildi. Yapılan oylamada parke yapımı için İller Bankası'ndan kredi kullanılması ise gerekli olan salt çoğunluk sağlanamadığı için kabul edilmedi. - ZONGULDAK