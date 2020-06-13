Başkan Tekin'den turizm atağı Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Esere Baraj Gölet'inin turizm için kazandırılması için projelerini tamamladıklarını söyledi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Esere Baraj Gölet'inin turizm için kazandırılması için projelerini tamamladıklarını söyledi.

Başkan Tekin, yaptığı açıklamada, Bilecik'in Pazaryeri İlçesini turizm cenneti olma yolunda olduğunu belirterek, "Pazaryeri son 1 yıldan beri bütün yatırımlarını turizm üzerine. Küçükelmalı Tabiat Parkı ve Bozcaarmut Gölet'inde sonra Esere Baraj Gölet'inde de proje çalışmalarına başladı. Pazaryeri Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nün Küçükelmalı Tabiat parkındaki çevre düzenleme çalışmaları hızlı bir şekilde devam ederken, Esere Baraj Gölet'inin de turizm için kazandırılması için projelerini tamamladı. Küçükelmalı Tabiat Parkı, Günyurdu Mustafa Eldemir Baraj Göleti, Bozcaarmut Göletimizi herkes tarafından biliniyor fakat Esere Gölet'imiz bilinmiyor. Burası Pazaryeri ilçemizin saklı cenneti olarak biliniyor. Burada 'A' tipi bir mesire alanı çalışması yapıp bungalov evler, yürüyüş yolları, kır lokantası aile çay bahçesi ve bunun gibi sosyal faaliyet alanları ile ilçemize yeni bir mesire alanı kazandırmayı hedefliyoruz. Pazaryeri ilçemizin güzelliklerini her ne kadar anlatmaya çalışsak ta anlatılmaz yaşanır. Pazaryeri ilçemize yeni bir mesire alanı kazandırmak, bu güzellikleri herkesin görmesi için çalışmalarımıza kısa zamanda başlayarak bu doğa harikası saklı cenneti doğa severler ile buluşturacağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA