Başkan Tekin'den sürücülere buzlanma uyarısı
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Başkan Tekin'den sürücülere buzlanma uyarısı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeyi 3 gündür etkisi haline alan yoğun kar yağışı nedeni Ahi Dağında oluşan buzlanmaya karşı sürücülere uyarılarda bulundu.

09.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:13
Başkan Tekin'den sürücülere buzlanma uyarısı

'in İlçe Belediye Başkanı , ilçeyi 3 gündür etkisi haline alan yoğun kar yağışı nedeni Ahi Dağında oluşan buzlanmaya karşı sürücülere uyarılarda bulundu.


Başkan Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, "Pazaryeri ilçemizde 3 gündür devam eden kar yağışı etkisini kaybetmesi ile Ahi Dağında aşırı buzlanma görülmektedir. İlçemizden Bursa istikametine giden araç sürücülerinin buzlanma nedeni ile araçlarında zincir ve çeki halatı bulundurmaları gerekmektedir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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