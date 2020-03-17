Başkan Tekin'den 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
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Çanakkale Zaferi, Bilecik, Güncel

Başkan Tekin'den 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Çanakkale Zaferinin 105'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında "Bu zafer, tüm işgal devletlerine Türk ulusunun bölünmez bütünlüğünü kabul ettirmekle kalmamış, yeniden uyanışın ilk ışıkları olmuştur" dedi.

17.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:45
Başkan Tekin'den 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Çanakkale Zaferinin 105'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında "Bu zafer, tüm işgal devletlerine Türk ulusunun bölünmez bütünlüğünü kabul ettirmekle kalmamış, yeniden uyanışın ilk ışıkları olmuştur" dedi.


Tekin, yaptığı açıklamada, "Çanakkale Zaferi; yoksulluğun en acı günlerinde dahi Türk milletinin bağımsızlık nidalarıyla dünyaya başkaldırdığı, esaret altında yaşayan tüm milletlere umut olan, vatan sevgisini tarihe altın harflerle yazdığı destandır. Bu zafer, tüm işgal devletlerine Türk ulusunun bölünmez bütünlüğünü kabul ettirmekle kalmamış, yeniden uyanışın ilk ışıkları olmuştur. Türk milletinin hangi şartlar altında olursa olsun, hürriyet ve istiklali için neler yapabileceğini en açık bir şekilde göstermiştir. Bizler de bu şuurla, şehitlerimizin emanetine sahip çıkarak, ülkemizi geleceğe, muasır medeniyete taşımak için çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanını canından aziz bilen kahraman şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Manşet

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